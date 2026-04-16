Baseball – Il lanciatore biancorosso Josuel Solano invitato al camp MLB a Barcellona

Importante riconoscimento per il giovane lanciatore della Pancotti Baseball Josuel Solano, invitato dalla Major League Baseball al camp programmato a Barcellona dal 13 al 18 aprile. Si tratta di un evento ad inviti rivolto a coloro che sono ritenuti i migliori prospetti europei dando loro la possibilità di allenarsi, in un contesto molto qualificato, con coach americani di altissimo livello.

Solano prende parte a questo MLB European Development Tournament 2026 in virtù della segnalazione da parte della Federazione Spagnola della quale l’atleta è nazionale U18. Il pitcher biancorosso è volato in Spagna domenica sera dopo aver contribuito alla vittoria del Piacenza in gara2 contro Bovisio nell’opening-day di serie B e farà rientro in Italia sabato, in tempo per essere a disposizione di D’Auria domenica per la trasferta dei biancorossi a Milano contro l’Ares.

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