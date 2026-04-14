Fiera Agricola di Primavera 2026 a Carpaneto Piacentino dal 17 al 19 aprile

14 Aprile 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Fiera Agricola di Primavera 2026 a Carpaneto
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Fiera Agricola di Primavera 2026 a Carpaneto Piacentino dal 17 al 19 aprile: 348 anni di natura, passione e tradizione.

Durante i tre giorni si potranno ammirare mezzi agricoli moderni e storici, esposizione di bestiame e animali. Inoltre presente il mercato contadino, gli stand gastronomici, il luna park e tanto altro. Tre giorni di festa dedicati alla tradizione, all’agricoltura e al divertimento per tutte le età.

348ª Fiera Agricola di Primavera di Carpaneto Piacentino

Programma principale:

Venerdì 17

 Convegno sulle nuove tecnologie a servizio dell’agricoltura presso la Sala BOT del Municipio.

Sabato 18

Sfilata dei mezzi agricoli.

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