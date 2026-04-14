Fiera Agricola di Primavera 2026 a Carpaneto Piacentino dal 17 al 19 aprile: 348 anni di natura, passione e tradizione.
Durante i tre giorni si potranno ammirare mezzi agricoli moderni e storici, esposizione di bestiame e animali. Inoltre presente il mercato contadino, gli stand gastronomici, il luna park e tanto altro. Tre giorni di festa dedicati alla tradizione, all’agricoltura e al divertimento per tutte le età.
348ª Fiera Agricola di Primavera di Carpaneto Piacentino
Programma principale:
Venerdì 17
Convegno sulle nuove tecnologie a servizio dell’agricoltura presso la Sala BOT del Municipio.
Sabato 18
Sfilata dei mezzi agricoli.