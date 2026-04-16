Hashish e cocaina a bordo di un’auto rubata, fermati dai carabinieri: due arresti

Controllo prima della Besurica: in manette due marocchini senza fissa dimora. Sequestrati 15 grammi di cocaina in dosi e 30 grammi di hashish.

Due arresti per droga e ricettazione nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile a Piacenza, poco prima della località Besurica, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bobbio hanno fermato un’auto risultata rubata. In manette sono finiti due cittadini marocchini, di 22 e 25 anni, entrambi senza fissa dimora in Italia, bloccati mentre viaggiavano a bordo di una utilitaria risultata provento di furto.

Il veicolo, intestato a una società con sede a Roma, era stato denunciato come rubato in provincia di Benevento.

Durante il controllo i militari del Radiomobile hanno trovato i due in possesso di 15 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e di 30 grammi di hashish. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate. Per i due è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza di Bobbio e Piacenza, in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

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