Ciclismo – Presentato il quinto “Trofeo Città di Gossolengo”: appuntamento domenica per le Donne Juniores nel campionato regionale Emilia-Romagna

Sta per scadere l’appuntamento con il quinto Trofeo Città di Gossolengo-trentasettesimo Trofeo Alberto Biondi alla memoria-quinto Memorial Rino Andrina, corsa su strada per la categoria Donne Juniores organizzata dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink in collaborazione con il Gs Podenzano e in programma domenica 19 aprile a Gossolengo (Piacenza). L’appuntamento “rosa” è valevole anche come campionato emiliano-romagnolo di categoria e prova finale della Challenge “Due Giorni del Ducato” che si aprirà il giorno prima (sabato) a Bianconese (Parma).

La corsa piacentina è stata presentata stamattina (giovedì) nella conferenza stampa in sala consiliare a Gossolengo. A fare gli onori di casa, il sindaco Andrea Balestrieri e il vicesindaco Pericle Mazzari, mentre per la Bft Burzoni VO2 Team Pink (società organizzatrice e anche in gara con la propria squadra) era presente il team manager Stefano Solari. A completare il quadro, Sandra Biondi (in rappresentanza della famiglia Biondi), Milena Cavani (consigliera regionale Federciclismo Emilia Romagna referente per il ciclismo femminile), Daniele Carenzi e Andrea Massari (Scuola ciclismo Parma, organizzatrice della gara di Bianconese).

La corsa

Il programma prevede il ritrovo alle 7,30 davanti al Municipio di Gossolengo in piazza Roma; alle 9,30 nell’adiacente via Matteotti verrà dato il via alla gara di 84 chilometri, che quest’anno vedrà raddoppiate le salite (da una a due): la tradizionale ascesa al castello di Rezzanello (4 chilometri e 200 metri al 5,3% di pendenza) sarà confermata nella seconda parte del tracciato e sarà preceduta dalla salita inversa provenendo da Momeliano (2 chiometri e 700 metri al 5,3%).

La corsa si dividerà sostanzialmente in tre momenti: il primo transito sull’asse Gossolengo-Tuna-Gazzola-Rivalta-Gossolengo, la seconda parte toccando nell’ordine Tuna, Gazzola, Momeliano (Gran premio della montagna), Rezzanello e Gazzola e infine Rivalta-Tuna, Gazzola, Rezzanello (secondo e ultimo Gpm), Momeliano, Gazzola, Rivalta e ritorno a Gossolengo in via Matteotti.

La challenge due giorni nel Ducato

Oltre a mettere in palio la maglia di campionessa regionale Emilia Romagna per la categoria Donne Juniores (nate nel 2008 e nel 2009), la gara di Gossolengo regolerà anche i conti della Challenge del Ducato, giunta alla seconda edizione e che abbraccerà anche la gara del giorno precedente (sabato) a Bianconese, sempre per Donne Juniores, organizzata dalla Scuola ciclismo Parma.

Quattro le casacche definitive (al sabato assegnate le relative provvisorie): la “regina” della Challenge indosserà la maglia gialla Bft Burzoni, mentre la bianca griffata Zena Office andrà alla miglior giovane (classe 2009). Maglia verde Impresa Tre Colli per la dominatrice dei Gran Premi della Montagna e infine maglia rossa Bussolati Asfalti per la leader della classifica dei Traguardi volanti.

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