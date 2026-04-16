Passante nota uno spacciatore e avvisa gli agenti con l’app YouPol, 28enne bloccato e arrestato

Nella serata di mercoledì 15 aprile, le Volanti della Questura di Piacenza, sono intervenute in via Sbolli, grazie all’applicativo “YouPol”, perché alcuni cittadini avevano segnalato una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di tre soggetti: un soggetto vestito di grigio e i restanti due vestiti di nero.

In attesa che gli equipaggi raggiungessero il luogo della segnalazione, il segnalante, rimasto anonimo, ha tenuto aggiornato l’operatore della sala operativa, mediante la messagistica dell’Applicativo YouPol, sui movimenti dei tre soggetti. Il richiedente indicava puntualmente i loro spostamenti, i quali risultavano essere frequenti, tra via Sbolli e via Boselli.

Giunti rapidamente sul posto, gli operanti hanno notato un soggetto, che alla vista della volante, si è dato alla fuga.

Gli operatori, dopo un repentino inseguimento, sono riusciti a bloccare e contenere il soggetto.

Il fermato, privo di documenti identificativi, è stato accompagnato in Questura per le formalità di rito e identificato per un cittadino tunisino, senza fissa dimora, di 28 anni. Lo stesso ha consegnato spontaneamente quanto contenuto all’interno dei suoi indumenti e nello specifico 45 dosi di involucri di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un totale di 32,6 grammi e diversi tagli di banconote. Gli agenti hanno sequestrato il materiale ritrovato e arrestato l’uomo per spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo hanno quindi trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.

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