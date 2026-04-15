Serie B – Bakery Piacenza sconfitta da Orzinuovi nel turno infrasettimanale

Bakery Piacenza esce sconfitta 93-57 dal campo di Logiman Orzinuovi. Domenica ultimo impegno casalingo contro San Vendemiano.
La cronaca della gara
In terra bresciana, l’equilibrio dura poco per i ragazzi di coach Salvemini, subito sotto nel primo quarto grazie a un parziale di 14-0 dei padroni di casa guidati da Oxilia.
Giannone con 5 punti consecutivi prova a tenere in piedi i biancorossi, mentre le due triple di Bocconcelli riaprono il match, fino al 24-22 dei primi 10’.
Carta e Venturoli incidono dall’arco nel secondo quarto, Giacomini da fuori allunga per il 36-24 Orzinuovi. Piacenza sbaglia troppi tiri aperti e la Logiman apre il gas per il +20. Al riposo, punteggio sul 51-33.
Tre canestri consecutivi di Zilli dopo l’intervallo chiudono la pratica, per quanto Morvillo e Korlatovic provino a mettere tutto l’orgoglio possibile. Gnecchi domina sotto canestro e una sua schiacciata fissa il punteggio sul 76-42 dopo 30’.
Poco da segnalare nel quarto conclusivo, se non gli ingressi di Salvaderi e Scardoni, dopo i circa 20 minuti a testa concessi ad altri due giovani biancorossi come Beccari (9 punti per lui) e Lombardi. Si chiude 93-57 per Orzinuovi, che torna seconda in classifica.
Per Bakery Piacenza, domenica 19 aprile alle ore 18 ultima sfida casalinga della stagione di Serie B Nazionale contro San Vendemiano.
Logiman Orzinuovi-Bakery Piacenza 93-57
(24-22, 51-33, 76-42)
Logiman Orzinuovi: Chaves 11, Giacomini 7, Oxilia 9, Caversazio, Cacace 10, Venturoli 15, Gnecchi 9, Carta 5, Barbuto 6, Zilli 10, Cappelletti 11. All. Gabrielli.
Bakery Piacenza: Dore 2, Giannone 14, Lombardi 2, Bocconcelli 7, Korlatovic 8, Banella 4, Beccari 9, Morvillo 5, Abba 6, Scardoni, Salvaderi, Borriello N.e. All. Salvemini.