Serie B – Piacenza torna a sorridere: agevole vittoria interna contro Fidenza

Dopo la sconfitta esterna rimediata a Treviglio, era importante per i Lupi tornare alla vittoria nel match casalingo contro la Foppiani Fulgor Fidenza. Il primo tempo è equilibrato, con i padroni di casa che conducono nel punteggio, ma faticano a staccare Fidenza nel punteggio. Nel terzo quarto i ragazzi di coach Lottici alzano i giri del motore, e con una buona prestazione di squadra conquistano due punti fondamentali per morale e classifica.

Solita grande prestazione di Lorenzo Calbini, stasera autore di 21 punti e leader di un attacco ben bilanciato, mentre Anaekwe e Pepper fanno la voce grossa a rimbalzo e nel pitturato. Piacenza si gode il ritorno alla vittoria, e la prossima trasferta di Orzinuovi sarà fondamentale per continuare a inseguire l’accesso diretto ai playoff.

Le parole del coach

“Per noi era una partita importante, dopo la sconfitta di domenica scorsa avevo chiesto ai ragazzi maggiore attenzione e credo che abbiamo approcciato la partita nel giusto modo. Come sempre abbiamo ogni tanto quei cali di tensione che riportano gli avversari in partita, ma i ragazzi sono stati lucidi nel chiudere la partita a livello offensivo e difensivo”.

UCC Assigeco Piacenza – Foppiani Fulgor Fidenza 91-72

(22-13; 20-26; 27-13; 22-20)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 21 (6/8, 3/9), Giovanni Poggi 10 (2/2, 0/3), Dalton Pepper 8 (2/3, 0/3), Simon Anaekwe 10 (5/8, 0/0), Leonardo Valesin 12 (1/3, 1/2), Martino Criconia 8 (1/1, 2/5), Massimiliano Ferraro 13 (2/4, 2/6), Andrea Mazzucchelli 3 (1/5, 0/1), Federico Ricci 0 (0/0, 0/1), Kuot Yak Deng Kuot 4 (2/2, 0/3), Gabriele Cattivelli 2 (1/2, 0/0), Gianmarco Fiorillo NE, Joaquin Sarmiento NE. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Foppiani Fulgor Fidenza: Edoardo Scattolin 2 (0/2, 0/2), Manuele Pezzani 11 (3/5, 1/3), Dario Zucca 16 (3/5, 3/10), Gabriele Ghidini 14 (2/7, 3/5), Francesco Carnevale 0 (0/1, 0/2), Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/1), Marko Milanovic 9 (3/4, 1/6), Cesare Placinschi 9 (4/7, 0/1), Maodo Mane 6 (3/5, 0/0), Pietro Ranieri 4 (2/3, 0/0), Denice Obase 1 (0/1, 0/0), Matteo Stuerdo NE, Lucio Martini NE. Allenatore: Agostino Origlio (assistenti: Andrea Marallo, Filippo Antonicelli

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