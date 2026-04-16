Chi si prenderà cura di noi domani? A Gragnano incontro sulla pianificazione del personale sanitario

Si terrà venerdì 17 aprile, a Gragnano Trebbiense, un incontro pubblico dedicato a una delle sfide più rilevanti per il sistema sanitario: la pianificazione del personale.
L’appuntamento, dal titolo Chi si prenderà cura di noi domani?, propone un momento di confronto tra livello europeo, nazionale e locale, con l’obiettivo di approfondire prospettive e criticità legate alle risorse umane in sanità.
«È un tema che riguarda da vicino le nostre comunità – sottolinea la sindaca Patrizia Calza – perché tocca la capacità di garantire servizi di cura adeguati oggi e nei prossimi anni».
Nel corso dell’iniziativa sarà presentata anche l’esperienza della Joint Action HEROES, progetto europeo coordinato da AGENAS e dedicato alla pianificazione del personale sanitario, che coinvolge 19 Paesi e 53 enti.
Interverranno Lisa Baldini (AGENAS), Antonio Cascio (Regione Emilia-Romagna) e Mario Giacomazzi (Azienda Usl di Piacenza), con contributi dedicati rispettivamente al contesto europeo, alla programmazione regionale e alla situazione locale.
L’incontro si terrà dalle ore 10 alle 12.30 al Centro culturale di via Roma 109 ed è aperto alla popolazione, ai professionisti, agli amministratori e agli stakeholder del territorio.