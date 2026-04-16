Primavera festa alla Besurica 2026, il 19 aprile con i Mercanti di Qualità. Gloriana Tironi: “Un quartiere bellissimo e pieno di sorrisi” – AUDIO

Dopo il grande successo dello scorso anno torna “Primavera festa alla Besurica 2026” il 19 aprile con i Mercanti di Qualità nel noto quartiere di Piacenza.

Una domenica gioiosa con le bancarelle di qualità, creativi e proposte originali e i giochi di una volta. Una giornata all’aria aperta che sa di primavera, di sorrisi e di voglia di stare insieme.



Abbiamo voluto ripetere un’esperienza bellissima – spiega Gloriana Tironi Presidente dei Mercanti di Qualità – nel quartiere della Besurica. C’è di tutto e di più per passare una giornata insieme in armonia in un quartiere veramente bello, anche perché comunque lì tutti si conoscono, sembra di essere in un in un paese. In particolare tutti hanno un sorriso, si salutano, escono la mattina per il caffè, per la messa, per la passeggiata e quindi è ottimo stare con loro in compagnia.

Primavera festa alla Besurica 2026

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