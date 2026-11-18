Nella suggestiva cornice di Palazzo Farnese si è tenuta nei giorni scorsi una giornata di formazione e aggiornamento professionale interamente dedicata alla micromobilità elettrica e ai controlli su strada: un settore in fortissima evoluzione che impone agli organi di controllo una preparazione tecnica e normativa sempre più puntuale.

Polizia Locale di Piacenza, partecipazione interforze e interregionale al seminario

Moderata dal Comandante della Polizia Locale di Piacenza Mirko Mussi, l’iniziativa è nata in collaborazione con il Comune di Piacenza, registrando una straordinaria partecipazione interforze e interregionale.

Insieme al Vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni, hanno preso parte ai lavori i funzionari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Stradale, affiancati da numerosi operatori e ufficiali di Polizia Locale provenienti da diversi comuni di Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia.

Gli esperti ANCMA e le novità sui controlli della micromobilità elettrica

Il seminario, arricchito dai contributi a cura di ANCMA, MIT e ANCI, è stato condotto da due tra i massimi esperti della materia: Piero Nigrelli, Direttore del Settore Ciclo di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), e Gianni Sansonne, autore Egaf.

La giornata è stata strutturata per offrire un quadro completo che unisce la teoria alla pratica sul campo.

Monopattini, e-bike e ciclomotori: le alterazioni da individuare durante i controlli

Nella prima parte, dedicata alla cornice normativa e alle insidie tecniche, l’attenzione si è concentrata sulle disposizioni del Codice della Strada che regolano monopattini, velocipedi a pedalata assistita e ciclomotori.

Particolare rilievo è stato dato alle metodologie per individuare le alterazioni meccaniche ed elettroniche più diffuse, dai manettini abusivi per l’accelerazione e dai bypass dei sensori fino all’uso di magneti alterati e batterie maggiorate.

Piacenza prima in Italia ad avviare l’acquisizione del banco prova Dynostar SSD-1

La seconda parte ha visto una dimostrazione pratica di grande utilità operativa con l’utilizzo del banco di prova dinamometrico.

In questo ambito, Piacenza si conferma all’avanguardia a livello nazionale. È infatti il primo Comune in Italia ad aver avviato l’acquisizione, per la propria Polizia Locale, del Dynostar SSD-1, un banco prova a rulli portatile specificamente destinato ai controlli delle e-bike.

Come funziona il banco prova per verificare le prestazioni delle e-bike

Si tratta di uno strumento chiave che permette di verificare in tempo reale le prestazioni effettive del veicolo, accertare la regolare interruzione della spinta del motore al raggiungimento dei 25 km/h sotto carico, rilevare l’eventuale trazione autonoma e generare report tecnici dotati di pieno valore probatorio.

Sicurezza stradale, più coordinamento contro le irregolarità della mobilità leggera

L’incontro si è così confermato un momento strategico di crescita professionale e di coordinamento, ribadendo la ferma volontà delle istituzioni e delle Forze di Polizia di fare squadra per tutelare la sicurezza stradale e arginare ogni forma di irregolarità nel settore della mobilità leggera urbana.