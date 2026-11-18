C’è anche il progetto di cohousing sociale in Santa Maria di Campagna, Abitare la comunità, promosso dalla Fondazione Caritas Diocesana di Piacenza, nell’elenco degli interventi selezionati nell’ambito di Barolo en primeur, l’asta solidale che ha concluso nei giorni scorsi la sua sesta edizione e che è promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione CRC Donare ETS, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

L’iniziativa piacentina è stata presentata ai promotori dell’asta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che dell’intervento di cohousing è partner.

Cos’è Barolo en primeur, l’asta benefica internazionale del vino

Barolo en primeur è un progetto internazionale che si tiene sotto la direzione della casa d’aste Christie’s e dà seguito all’acquisizione, da parte della Fondazione CRC, della prestigiosa vigna “Cascina Gustava” a Grinzane Cavour, situata sotto il Castello sede dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, da sempre utilizzata dalla Scuola Enologica di Alba per la formazione sul campo degli studenti.

È una gara di beneficenza, nella quale filantropi e collezionisti da tutto il mondo si aggiudicano lotti esclusivi di vino. Il ricavato serve a sovvenziona progetti e iniziative di utilità sociale negli ambiti della salute, della ricerca, delle arti e della cultura, dell’inclusione sociale e della salvaguardia del patrimonio culturale italiano. con la vendita all’incanto di singole botti di vino pregiato ancora in fase di affinamento e consegnato una volta completato l’invecchiamento.

Barolo en primeur 2026, raccolti circa 1,2 milioni di euro

L’edizione 2026 di Barolo en Primeur ha raccolto circa 1,2 milioni di euro, portando a oltre 5,7 milioni di euro le risorse realizzate dalla sua prima edizione.

Come riconoscimento alla qualità del progetto piacentino di co-housing, alla Fondazione di Piacenza e Vigevano è stato destinato in omaggio un lotto di bottiglie, che saranno disponibili nei prossimi anni, dopo l’affinamento, e che l’ente potrà utilizzare a fini benefici o per iniziative di rappresentanza.

Le bottiglie portano un’etichetta d’artista unica, realizzata per l’edizione 2026 dalla pittrice venezuelana Sol Calero.

Abitare la comunità, il progetto della Caritas a Santa Maria di Campagna

Abitare la comunità. Il progetto, promosso e finanziato da Caritas con il sostegno della Fondazione e della Banca di Piacenza, è rivolto a lavoratori precari, persone in condizione di fragilità e studenti universitari.

Realizzato al primo piano del Convento dei Frati Minori di Santa Maria di Campagna, dalla ristrutturazione di spazi già destinati all’accoglienza, dispone di 24 camere singole, pensate per ospitare nove lavoratori precari, nove studenti universitari, cinque persone fragili e un portinaio sociale per le piccole mansioni, individuato tra le persone con bisogno abitativo.

Ventiquattro camere e spazi condivisi per favorire l’autonomia

Il complesso residenziale dispone di due lavanderie, una cucina e un soggiorno condiviso, spazi pensati per favorire anche momenti di relax e socializzazione.

Si tratta di un intervento che è anche strumento di condivisione per le comunità parrocchiali, attraverso attività di volontariato e iniziative rivolte agli ospiti e all’intera città, e risponde a una visione dell’accoglienza che va oltre la semplice offerta di alloggio, per avviare un percorso educativo che aiuti le persone a raggiungere una progressiva autonomia, grazie anche al supporto degli educatori e dei Servizi sociali del Comune.

Roberto Reggi: “Un esempio di welfare di comunità contro l’emergenza abitativa”

Esprime la sua gratitudine il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi:

“Siamo orgogliosi e grati che un progetto del territorio sia stato selezionato dalla Fondazione CRC, una delle più importanti d’Italia, e premiato con un riconoscimento che andrà a incrementare il patrimonio della Fondazione. L’housing sociale in Santa Maria di Campagna è un esempio di welfare di comunità che affronta uno dei problemi più sentiti e per noi prioritario: l’emergenza abitativa dei soggetti a basso reddito che non hanno accesso all’edilizia popolare, ma non possono sostenere le spese di un affitto ordinario. Per questo, il mio particolare ringraziamento va anche alla Diocesi, alla Caritas, alla Banca di Piacenza e agli altri sponsor privati che sostenendo il co-housing concorrono concretamente alla realizzazione di una maggiore coesione e giustizia sociale”.