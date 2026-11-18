Il Rotary Club Piacenza ha celebrato sabato 14 novembre a Palazzo Farnese i suoi cento anni di storia, esattamente un secolo dopo la fondazione, avvenuta nel 1926. Guidato oggi dal presidente Marcus Benussi, è il primo club rotariano piacentino a raggiungere questo traguardo e uno dei primi fondati in Italia.

La cena di gala celebrativa, alla quale hanno partecipato oltre cento invitati, ha rappresentato uno dei momenti centrali di un anniversario che sarà accompagnato da ulteriori iniziative nel segno dei valori rotariani. Presenti rappresentanti delle istituzioni, autorità, esponenti di altri club, soci e amici del Rotary Piacenza.

La serata è stata organizzata dal presidente Marcus Benussi insieme al consiglio direttivo, con il contributo, in particolare, del vicepresidente Pietro Coppelli, del prefetto Mauro Gandolfini e del tesoriere Paolo Toscani.

«Questa sera non celebriamo semplicemente un anniversario. Celebriamo cento anni di idee, di relazioni, di impegno e di responsabilità. Cento anni durante i quali generazioni di donne e uomini hanno scelto di mettere le proprie competenze, le proprie esperienze e una parte del proprio tempo al servizio di qualcosa che andasse oltre il loro interesse individuale», ha sottolineato Benussi nel suo intervento di apertura.

Tra gli ospiti anche il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e il governatore del Distretto 2050 Francesco Treccani, che hanno richiamato il significato della presenza a Piacenza di uno dei primi Rotary sorti in Italia, testimonianza di un tessuto sociale che già un secolo fa si dimostrava dinamico e aperto a nuove esperienze.

LA SERATA A PALAZZO FARNESE

Uno dei momenti più significativi della serata è stata la presentazione del docufilm dedicato al primo secolo del Rotary Club Piacenza, curato da Carlandrea Triscornia con la supervisione di Mirella Molinari per il Rotary Piacenza.

Venti minuti di immagini, testimonianze e ricostruzioni storiche per raccontare le persone, i progetti e i valori che hanno accompagnato il club dalla fondazione a oggi. Il documentario è stato realizzato anche come memoria storica da conservare e divulgare. Al termine della cena ne è stata consegnata una copia a tutti i soci, su una chiavetta USB personalizzata con il logo del centenario.

La celebrazione a Palazzo Farnese ha offerto l’occasione per ripercorrere una storia che si intreccia con quella della città, attraversando trasformazioni sociali, economiche e culturali, insieme alle vicende che hanno segnato il Novecento e imposto anche al movimento rotariano periodi di interruzione.

IL DOCUFILM

Il documentario è stato realizzato da Carlandrea Triscornia, giornalista e direttore della testata Quotidiano Piacenza Online, che ne ha curato regia, testi e sceneggiatura. Le riprese e il montaggio sono stati affidati a Mattia Manini, mentre la voce narrante è di Ivan Morello.

Grazie alla collaborazione di Salvatore Battini e Stefano Beretta del Circolo Numismatico-filatelico piacentino, la prima parte del filmato propone cartoline autentiche di Piacenza, dalla prima metà del Novecento, in grado di restituire scorci della città che accompagnano il racconto delle origini del club, insieme a documenti d’archivio.

Immagini d’epoca, animate con il supporto dell’intelligenza artificiale, che conducono lo spettatore al 1926, quando il Rotary Piacenza muoveva i primi passi, per poi attraversare le principali tappe della sua storia fino ai giorni nostri.

LA STORIA DEL ROTARY PIACENZA

A fondare il club, il 14 novembre 1926, furono 19 soci provenienti dal mondo delle professioni, delle banche, dell’industria e, soprattutto, dal settore agricolo e agroalimentare. Il primo presidente fu Bernardo Barbiellini Amidei, docente universitario, deputato alla Camera del Regno e successivamente podestà di Piacenza dal 1927 al 1929.

Tra i passaggi più significativi della storia del club figura l’autoscioglimento del Rotary italiano, deliberato nel 1938 dal Consiglio nazionale a seguito delle crescenti pressioni del regime fascista. Anche il Rotary Piacenza sospese quindi le proprie attività, fino alla ricostituzione nel 1947 per iniziativa di 37 soci guidati da James Massarenti.

Da allora il club ha accompagnato la crescita e i cambiamenti della città, promuovendo iniziative culturali, sociali e assistenziali e contribuendo alla realizzazione di progetti destinati a lasciare un segno nella comunità piacentina.

PRINCIPI E VALORI ROTARIANI

Amicizia, solidarietà, attenzione al territorio, apertura alla modernità e al progresso, interesse per l’arte e la cultura: sono i principi che hanno caratterizzato il Rotary Piacenza fin dalle origini, insieme al valore del servizio, elemento centrale dell’identità rotariana.

A raccontarli nel documentario sono anche le interviste ad alcuni dei presidenti che si sono succeduti alla guida del club negli ultimi anni. Le loro testimonianze ripercorrono esperienze, iniziative e momenti particolarmente significativi, restituendo il senso di un impegno che si rinnova attraverso le generazioni.

Tra i periodi ricordati con maggiore partecipazione emotiva figura quello della pandemia. Anche durante l’emergenza Covid il Rotary Piacenza ha proseguito la propria attività, promuovendo interventi di sostegno e iniziative concrete per rispondere alle necessità di una comunità duramente colpita dal virus.

Il documentario ricorda inoltre alcuni dei services più importanti realizzati dal Rotary Piacenza nei settori della cultura, dell’arte, dell’istruzione e, in particolare, in ambito sociale e sanitario. Donazioni e interventi che, in diversi casi, hanno lasciato alla città strumenti e risorse ancora oggi utilizzati dalla comunità.

La proiezione è stata accolta con applausi e apprezzamenti dai presenti, segnando uno dei primi appuntamenti del programma dedicato al centenario.

Nel corso della serata sono state ricordate anche le famiglie che hanno contribuito alla continuità del club. Tra queste la famiglia Zerioli, legata al Rotary Piacenza da quattro generazioni e oggi rappresentata da Filippo Zerioli, testimonianza di un’appartenenza tramandata nel tempo.

DALLA STORIA AL FUTURO

La celebrazione di Palazzo Farnese è stata un’occasione per riflettere sul futuro del Rotary Piacenza e sulla capacità del club di mantenere vivi i propri principi aprendosi a nuove sensibilità e competenze.

Un tema al quale il presidente Marcus Benussi ha dedicato un passaggio del suo intervento: «Un Club centenario non deve guardare alle nuove generazioni come a un semplice ricambio, ma come a una risorsa capace di rinnovarne l’energia e arricchirne il pensiero».

Un messaggio rivolto ai soci di oggi e a quelli che raccoglieranno l’eredità di quanti, nel corso di un secolo, hanno contribuito alla crescita del Rotary Piacenza. La sfida è proseguire quel percorso, mantenendo il legame con la città e lo spirito di servizio che ne hanno accompagnato la storia fin dal 1926.