È l’inventore del “Dado della pace”, un formidabile strumento educativo proposto ai giovani e non solo. Si tratta di Carlos Palma, insegnante uruguayano che interverrà giovedì 19 novembre alle 18 al Seminario vescovile in via Scalabrini 67 a Piacenza nell’incontro sul tema “I giochi di potere sul mondo e il Dado della pace”.

La sua storia

“Sono nato – racconta lui stesso – nel 1958 in Uruguay, un Paese laico, per cui non ho ricevuto una formazione cristiana. La mia vita è cambiata a 16 anni quando ho incontrato il Movimento dei Focolari. È stato come passare da un film in bianco e nero a uno a colori. Avevo una certa insoddisfazione dentro di me, cercavo un senso alla vita, che nell’esperienza fondata da Chiara Lubich ho trovato gradualmente. La terminologia cristiana non mi era familiare. Quando mi hanno detto di provare ad amare per capire, ho realizzato che, amando, sperimentavo una gioia e una pace nuova. Mi dissero che quella gioia, quella pace, che non sapevo definire, era la presenza di Dio dentro di me”.

Il Dado è nato in Egitto

Ma in cosa consiste il “Dado della pace”? Carlos Palma portava dentro di sé una domanda pressante: “Cosa posso fare io per la pace?”. “Ero al Cairo, in Egitto, durante la primavera araba, – sono le sue parole – e ho pensato di fare qualcosa per gli studenti. È nato il «Dado della pace». Su ogni faccia è riportata una frase semplice che può essere subito messa in pratica da chiunque: ﻿«Amare tutti, amare per primo, perdonarsi l’un l’altro, ascoltare l’altro. Il Dado della pace si è rivelato uno strumento educativo vincente”.

Un progetto diffuso in 136 Paesi del mondo

Risultato: Carlos Palma è chiamato in numerosi Paesi di tutti i continenti a presentare questa iniziativa accolta nelle scuole, nelle parrocchie, nelle carceri e dalle istituzioni. Nel 2014 il Parlamento europeo gli ha assegnato il premio europeo di educazione alla pace; nel 2015 ha presentato il progetto alle Nazioni Unite e nel 2016 all’Unesco. Ad oggi sono coinvolti tre milioni di studenti in 136 nazioni, di tutte le religioni: cristiani, musulmani, indù, sikh ed altri ancora.

“La pace – aggiunge Carlos Palma – non si fa, si vive, inizia nel cuore quando amo. Solo quando c’è la pace interiore, posso creare la pace con l’altro, la natura e il mondo. Come dice bene il «Dado della pace» gandhiano: «sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo»”.

L’iniziativa è promossa dal settimanale Il Nuovo Giornale insieme al Movimento dei Focolari. Coordina l’incontro il giornalista Andrea Dossena.