Elezioni comunali: i Liberali Piacentini corrono da soli, Corrado Sforza Fogliani è il candidato sindaco

Lo strappo tra Liberali e amministrazione comunale non si ricuce e i Liberali correranno con un proprio candidato sindaco, Corrado Sforza Fogliani. L’associazione ha preso la propria decisione durante l’assemblea di ieri sera, 26 aprile. L’ufficialità arriverà invece questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa in cui i Liberali, presumibilmente, illustreranno le proprie motivazioni.

Da tempo, tra i Liberali e l’amministrazione attuale i rapporti si erano logorati a inizio marzo, con Sforza Fogliani che aveva accusato l’attuale sindaco Barbieri di aver rifiutato di incontrare una delegazione dei Liberali e il Presidente fondatore in particolare.

Sforza Fogliani, dunque, si aggiunge alla lista di candidati sindaco già scesi in campo: l’attuale sindaco Patrizia Barbieri per il centrodestra, Katia Tarasconi per il Pd, Stefano Cugini per Alternativa per Piacenza, Maurizio Botti per Piacenza Rinasce, Samanta Favari per il movimento “Vaccini Vogliamo la Verità”.