CremonaDue Color Walk 2026, il 31 maggio una domenica tra musica, energia e divertimento. Dopo il grande successo della prima edizione, torna l’evento firmato CremonaDue che unisce sport, musica, intrattenimento e condivisione in una grande festa aperta a tutti.
Un appuntamento capace di coinvolgere famiglie, giovani, bambini e gruppi di amici in un’esperienza immersiva fatta di colori, energia positiva e spettacolo.
La Color Walk non è una competizione sportiva, ma una camminata esperienziale pensata per essere vissuta insieme, tra musica, animazione, installazioni colorate e momenti di intrattenimento che trasformano ogni partecipante nel protagonista dell’evento.
Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 15:00 presso il Centro Commerciale CremonaDue, mentre la partenza ufficiale della camminata avverrà dalle ore 16:30.
Un percorso di circa 3 km tra musica, colori ed effetti scenografici renderà la giornata un’esperienza unica e coinvolgente per persone di tutte le età.
Anche per il 2026 la Color Walk offrirà
- musica live e DJ set
- postazioni colore lungo il percorso
- animazione e intrattenimento
- area food & relax
- effetti scenografici e momenti collettivi
La forza della CremonaDue Color Walk è la capacità di creare un’esperienza condivisa dove divertimento, musica ed emozioni diventano il cuore dell’evento.
La quota di iscrizione è di 5 euro e comprende (8 euro se ci si iscrive domenica 31):
- T-shirt ufficiale dell’evento
- sacca celebrativa
- occhiali da sole colorati
Le iscrizioni online saranno aperte fino al 30 maggio sul sito del Centro Commerciale CremonaDue. Sarà inoltre possibile iscriversi direttamente sul posto il giorno della manifestazione.
L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a Fondazione Occhi Azzurri e alle associazioni aderenti al progetto.
Per informazioni e iscrizioni:
Cremonadue.com