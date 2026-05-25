Primario arrestato per violenza sessuale, chiuse le indagini: “Abusi su almeno otto colleghe”

Sono terminate le indagini a carico del professor Emanuele Michieletti: avrà venti giorni di tempo per presentare memorie e decidere se farsi interrogare o meno. Parliamo dell’ex primario di Radiologia, arrestato nel maggio 2025 con le accuse di violenza sessuale e stalking aggravate dall’abuso di potere.

Secondo gli investigatori avrebbe abusato di otto colleghe. Già un anno fa la telecamera nascosta nel bocchettone dell’aria condizionata aveva ripreso “32 violenze sessuali in 45 giorni”. Nel quadro probatorio ci sono anche le intercettazioni che per l’accusa sarebbero la prova del quadro accusatorio.

La questura, al momento dell’arresto, aveva evidenziato un clima di paura: “Le vittime, in stato di soggezione ed con il timore di eventuali conseguenze pregiudizievoli, a livello lavorativo o familiare, se si fossero opposte, subivano quotidiani abusi sessuali”, scrivevano gli inquirenti.

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