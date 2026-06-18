Medea di Euripide per la regia di Leonardo Lidi apre l’edizione 2026 del Festival di Teatro Antico di Veleia dal 19 al 22 giugno

Dal 19 al 22 giugno (alle 21.30) un appuntamento d’eccezione al Festival di Teatro Antico di Veleia, con la prima nazionale di Medea di Euripide per la regia di Leonardo Lidi, “Maestro” dell’edizione 2026 di Bottega XNL-Fare Teatro, che guiderà quindici giovani attori e attrici in un corpo a corpo con la profonda contemporaneità del teatro tragico greco.

Leonardo Lidi apre l’edizione 2026 di Veleia

«Considero Medea uno di quei doni che Euripide ha lasciato all’umanità e ritrovarmi ad affrontarlo è ogni volta una possibilità di crescita. In questa versione è il concetto di Straniera che mi ha guidato. Il personaggio “estraneo, straniero, straordinario” per citare Waldenfels. – racconta il regista Maestro di Bottega XNL-Fare Teatro, Leonardo Lidi – Abbiamo esplorato cosa vuol dire re-citarsi bambini, il coro di questa versione. I bambini come testimoni del dolore, manifestazione della violenza che il Potere genera e riversa indirettamente sui propri figli. In un mondo in guerra è stato naturale evidenziare questi due aspetti. Dopo Baccanti dove la festa e la ribellione dei corpi proponeva una versione estremamente pop del mito oggi siamo meno scanzonati, abbiamo ingerito un anno in più di brutture e immagini agghiaccianti e la risposta artistica non ne rimane impermeabile, diventa inconsapevolmente più dura, netta. Per fortuna, come il teatro ci ricorda nel suo indispensabile essere, abbiamo l’Altro. La speranza è nell’Incontro con ciò che non conosciamo, come emancipazione dal passato, da noi stessi e dalle nostre certezze. Gli attori che ho avuto l’occasione di incontrare in questo biennio di Bottega XNL lavorano nella pace, nel dialogo costruttivo e propongono di fatto un futuro dove nessuno resta indietro. Sono grato alle nuove generazioni di artisti che incontro nelle mie giornate di formazione teatrale per come si approcciano alla materia, con salvifica sensibilità».

Pensata come un “luogo” in cui grandi maestri di Cinema e Teatro tramandano i propri saperi a giovani allievi che desiderano fare di queste arti il proprio ‘mestiere’, Bottega XNL è l’innovativo progetto di Fondazione di Piacenza e Vigevano, ideato e diretto da Paola Pedrazzini.

In linea con quanto avveniva nelle antiche botteghe rinascimentali, prendendo parte al processo creativo del Maestro, gli allievi apprendono i “segreti di bottega” mentre lavorano a un’opera teatrale o cinematografica originale.

Per Lidi è il secondo anno da “Maestro di Bottega” dopo il 2025 che lo aveva visto impegnato su Baccanti, raccogliendo il testimone da Marco Baliani e Fausto Russo Alesi, “Maestri” rispettivamente delle edizioni 2022, 2023 e 2024 di Bottega XNL-Fare Teatro, culminate con le messinscene di Antigone, Edipo e Ifigenia in Aulide, in prima nazionale al Festival di Veleia.

Leonardo Lidi apre l’edizione 2026 di Veleia

«Ogni edizione di Bottega XNL-Fare Teatro rappresenta un’occasione privilegiata per osservare il dialogo tra la tragedia classica e il nostro tempo – commenta la direttrice artistica Paola Pedrazzini – Ho assistito ad un percorso di ricerca autentico su Medea di Euripide da parte di Leonardo che, con un approccio avanguardistico, interroga il testo per raccontare attraverso i suoi archetipi, il presente, con riletture inaspettate, travolgenti, spiazzanti».

«Dopo le sorprendenti Baccanti del 2025, siamo certi che anche questa nuova Medea saprà coinvolgere il pubblico regalando incanto e spunti di riflessione importanti sul presente e sull’animo umano – è il commento del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -. La soddisfazione più grande, per noi, sarà vedere sul palco i giovanissimi attori che si sono formati e specializzati a XNL, sotto la guida di Leonardo Lidi: in questi anni stiamo investendo molto sulla formazione e sul protagonismo delle giovani generazioni, anche nel settore delle arti, e queste opere straordinarie, sono alcuni dei frutti più concreti di quanto stiamo seminando».

Medea è il risultato di un intenso percorso di lavoro, ricerca e ascolto costruito da Leonardo Lidi nelle scorse settimane insieme e alla guida dei giovanissimi attori e attrici selezionati fra 400 candidati, a seguito del bando lanciato nel febbraio scorso.

I magnifici discenti-attori che calcheranno la scena di Medea provengono da tutta Italia e sono tutti diplomati in affermate scuole di teatro d’Italia (Scuola del Piccolo Teatro di Milano, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, Scuola civica “Paolo Grassi”, Scuola del Teatro Stabile di Torino…). Sono: Eleonora Bernazza, Agnese Sofia Bonato, Sebastiano Bronzato, Ilaria Campani, Veronica D’Elia, Eugenia Elifani, Samuele Finocchiaro, Gabriele Graham Gasco, Stefano Macciocca, Greta Petronillo, Alma Poli, Yulia Redila.

Ad affiancare Leonardo Lidi nel percorso formativo e a guidare gli attori, sono intervenute altre figure artistiche, come il coreografo Riccardo Micheletti e la costumista (premio Ubu 2024 per i costumi della trilogia Cechov diretta da Lidi) Aurora Damanti.

Piacentino, regista di riferimento generazionale, pluripremiato, da tempo impegnato in modo particolare sulle riscritture di grandi classici, Leonardo Lidi ha al suo attivo regie significative di riscritture di classici: Spettri (Biennale Teatro 2018), Lo zoo di vetro (Biennale Teatro 2020), La Signorina Giulia (Premio della Critica per la regia), Medea, la Trilogia Cechov che lo ha visto per tre anni protagonista al Festival di Spoleto con Gabbiano, Zio Vanja (Premio Flaiano per la regia), Il giardino dei Ciliegi, e i recenti La gatta sul tetto che scotta e Amleto per lo Stabile di Torino.

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