Cristiano Malgioglio, incona del costume pop italiano a Piacenza lunedì 13 ottobre

Dopo il successo della serata inaugurale con Fabrizio Corona, il Bingo di Piacenza è pronto ad accogliere un altro grande protagonista del panorama italiano: Cristiano Malgioglio, atteso per il secondo appuntamento dei “Lunedì Show”, lunedì 13 ottobre alle ore 22. L’ingresso è gratuito.

Cristiano Malgioglio, un’icona della musica e della televisione italiana

Cristiano Malgioglio è molto più di un volto televisivo: è una vera icona del costume pop italiano. Autore di celebri brani che hanno fatto la storia della musica – tra cui “L’importante è finire” per Mina, “Testarda io” per Iva Zanicchi e decine di successi per artisti come Adriano Celentano, Raffaella Carrà, Roberto Vecchioni e Rita Pavone – Malgioglio è anche un personaggio amatissimo dal grande pubblico grazie alla sua carriera televisiva.

Negli ultimi anni ha conquistato una nuova generazione di fan partecipando a programmi di successo come il Grande Fratello VIP, dove ha mostrato il suo lato più autentico, ironico e umano, e come opinionista fisso in varie trasmissioni Mediaset. Con il suo stile inconfondibile e una personalità senza filtri, promette al pubblico piacentino uno show intenso, divertente e ricco di sorprese.

Il calendario dei Lunedì Show

Ogni lunedì, il Bingo di Piacenza ospita un volto noto della scena italiana per un incontro dal vivo con il pubblico, tra spettacolo, musica, racconti e intrattenimento.

20 ottobre – Steven Basalari, imprenditore e star del web

– Steven Basalari, imprenditore e star del web 27 ottobre – Taylor Mega, influencer e volto noto della TV

– Taylor Mega, influencer e volto noto della TV 3 novembre – Samira Lui, showgirl e promessa del piccolo schermo

– Samira Lui, showgirl e promessa del piccolo schermo 10 novembre – Andrea Pucci, uno dei comici più amati d’Italia

– Andrea Pucci, uno dei comici più amati d’Italia 24 novembre – Fabrizio Corona, di nuovo ospite per la serata di chiusura

Tutti gli eventi si svolgono presso il Bingo di Piacenza, in Strada alla Mottavecchia 3

Inizio spettacoli: ore 22 – Ingresso gratuito

La nuova generazione con Steven Basalari – lunedì 20 ottobre

Il 20 ottobre riflettori puntati su Steven Basalari, imprenditore digitale e star del web. Co-fondatore di alcune tra le realtà più dinamiche della nightlife italiana, è diventato una figura di riferimento per le nuove generazioni grazie alla sua attività sui social, dove racconta il dietro le quinte della sua vita fatta di eventi, business e comunicazione.

Fascino e autenticità con Taylor Mega – lunedì 27 ottobre

Il 27 ottobre arriva Taylor Mega, influencer, modella e imprenditrice, nota per la sua forte personalità e la capacità di imporsi sui social network con autenticità e determinazione. Con milioni di follower e una presenza mediatica costante, Taylor è diventata un simbolo di empowerment femminile e lifestyle contemporaneo.

Eleganza e talento: Samira Lui – lunedì 3 novembre

Il 3 novembre sarà protagonista Samira Lui, showgirl, modella e volto televisivo emergente. Nota al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi nazionali, Samira coniuga bellezza, intelligenza e ironia, conquistando sempre più spazio nel panorama dello spettacolo italiano.

Risate assicurate con Andrea Pucci – lunedì 10 novembre

Il 10 novembre si cambia registro con Andrea Pucci, uno dei comici più amati del nostro Paese. Con il suo stile diretto, tagliente e irresistibilmente sincero, Pucci porterà al Bingo di Piacenza una serata all’insegna della risata e della leggerezza. Una serata che promette di far dimenticare lo stress quotidiano grazie alla sua comicità travolgente.

Un’occasione per vivere ogni lunedì sera in modo diverso: tra musica, divertimento, emozioni e storie di vita vera, raccontate da protagonisti noti e spesso sorprendenti.

