Non si presenta al punto di incontro col compagno sulla Pietra Parcellara, paura per una donna di 44 anni

È stata trovata nella frazione di Pigazzano la persona che risultava dispersa sulla Pietra Parcellara nel comune di Travo (PC). La stazione monte Alfeo è stata attivata dal Nue per la ricerca di una signora di 44 anni che non si era presentata all’appuntamento con il compagno di escursione: i due avrebbero dovuto trovarsi in località Costa del Grillo (sul lato ovest della Pietra Parcellara) ma la donna non si è presentata ed il compagno, preoccupato, ha attivato i soccorsi.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna si è recato in loco per la ricerca della donna che è stata avvistata a Pigazzano da una pattuglia dei Carabinieri di Bobbio grazie al dettaglio inconfondibile dell’abbigliamento, una giacca fucsia.

La donna non presentava problemi sanitari e le squadre sono state fatte rientrare.

