Serie B – Bakery Piacenza sconfitta a Ragusa: Piazza Armerina passa 86-63

Un avvio di gara solido e coraggioso non basta a Bakery Piacenza: a Ragusa, vince Siaz Piazza Armerina 86-63. La squadra di coach Giorgio Salvemini approccia bene la partita nella quarta giornata di Serie B Nazionale, tiene testa ai padroni di casa e chiude il primo quarto sotto 23-16, ma dimostrando di poter stare a contatto con gli avversari.
Il divario fra le due squadre però aumenta fra secondo e terzo quarto: nonostante l’ottima prova di Salvatore Borriello, top scorer biancorosso con 13 punti (oltre a 5 rimbalzi e 5 assist), i siciliani allungano a +19 all’intervallo (48-29) e poi chiudono sul 73-45 i primi 30 minuti di gara.
Distanze accorciate nell’ultimo quarto, con i biancorossi che fanno di tutto per non staccare la spina e portano la chiusura della gara sull’86-63. In doppia cifra anche Dore (11), Ricci (10) e Bocconcelli (10).
Bakery Piacenza proverà subito a rialzarsi nel turno infrasettimanale: mercoledì 15 ottobre alle ore 20.30 arriva La T Tecnica Gema Montecatinial PalaBakery.
Siaz Basket Piazza Armerina – Bakery Piacenza 86-63
(23-16, 48-29, 73-45)
Siaz Basket Piazza Armerina: Meluzzi 16, Almansi 13, Lepichev 12, Rotondo 10, Colussa 9, Markovic 8, Cepic 8, Gallizzi 4, Prai 4, Labovic 2, Migone 0, Luzza 0.
Bakery Piacenza: Borriello 13, Dore 11, Ricci 10, Bocconcelli 10, Morvillo 7, Abba 5, Korlatovic 4, Banella 3, Giannone 0, Beccari 0, Lombardi 0.