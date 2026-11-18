Nel pomeriggio di ieri, un cittadino egiziano di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato dalla Polizia Di Stato presso il CPR di Milano-Corelli.

L’uomo è stato individuato a seguito di una denuncia di smarrimento presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Castell’Arquato. Condotto in Questura per gli accertamenti, in quanto sprovvisto di documenti validi, è emerso che l’uomo fosse in possesso di un permesso di soggiorno ormai scaduto.

Al termine degli accertamenti condotti dall’Ufficio Immigrazione e alla luce di quanto emerso, è stata avviata la procedura d’espulsione dell’uomo, ed è stato, nella stessa giornata, accompagnato da personale specializzato della Questura presso il CPR di Milano-Corelli.