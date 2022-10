Dalla Croce Rossa di Piozzano in dono all’Ucraina, l’ambulanza piacentina è già in servizio tra le strade martoriate dalla guerra

Il mezzo aveva raggiunto il limite di chilometraggio, ma era ancora funzionante e in ottime condizioni.

La CRI di Piozzano annuncia che l’ambulanza donata alla Croce Rossa Ucraina come forma di sostegno per l’emergenza, è utilizzata dai servizi di emergenza nel Paese colpito dalla guerra con la Russia.

Michele Gorrini, delegato area emergenza, spiega che «questa iniziativa si è posta quale aiuto e sostegno concreto alle popolazioni vittime della guerra. In un momento di grande difficoltà e di necessità di carattere sanitario, la disponibilità di mezzi per l’emergenza rappresenta una priorità. Per questo motivo la Croce Rossa di Piacenza, ed in particolare la sede di Piozzano, ha voluto dare un importante contributo donando la propria ambulanza. In sostituzione a quella donata, è stata data dal Comitato alla sede di Piozzano, una nuova ambulanza».

«Questa ambulanza rappresenta un atto di generosità della Croce Rossa di Piozzano – riferisce il coordinatore della sede di Piozzano, Savino Braghieri – e da circa dieci giorni viene utilizzata dai servizi di emergenza per le strade dell’Ucraina come mezzo di soccorso».

Oltre alle ambulanze, sono state donate da Croce Rossa diverse attrezzature, tra cui generatori, torre fari e tensostrutture per il ricovero di cibi, vestiario o quant’altro.

Attualmente Croce Rossa Piacenza sta seguendo le linee indicate dalla Croce Rossa Internazionale che giorno per giorno è costantemente in contatto con la Croce Rossa Ucraina.

Pertanto, si stanno facendo raccolte mirate e di cui c’è realmente esigenza.

«Nei mesi scorsi era stata attivata la raccolta farmaci ma attualmente non c’è richiesta di altre tipologie di raccolte, alimentari o di vestiario, in quanto già pervenute in Ucraina essendo di difficile gestione poiché il rischio è quello di inviare vestiario e cibo che poi non viene utilizzato nei tempi e modi corretti – conclude Michele Gorrini».