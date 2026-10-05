Dalla Pro Loco di Sala Mandelli duemila euro alla protezione civile

Beneficenza da volontariato a volontariato, nel più puro spirito di aiuto alla comunità, collaborazione e sostegno. È questo il messaggio che arriva dall’ultima iniziativa della Pro Loco di Sala Mandelli che nei giorni scorsi ha consegnato alla Protezione Civile Alta Val Tidone un assegno di 2.000 euro, frutto di una raccolta fondi conclusa nelle scorse settimane dalla vivace assocazione che anima con le sue attività il piccolo e caratteristico borgo di Sala Mandelli in Alta Val Tidone.

“Da presidente della Pro Loco – ha detto un emozionato Carlo Fontana, presidente del sodalizio di Sala Mandelli – sento il dovere oggi più che mai di dire grazie a tutti i nostri volontari, alcuni qui da 42 anni sempre con la voglia di fare qualcosa per la propria comunità. Quello di stasera è un gesto semplice, ma fatto con il cuore, verso chi ogni giorno è al servizio degli altri”.

I ringraziamenti sono stati rivolti all’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Franco Albertini, con il consigliere Thomas Manfredi, delegato alla Protezione Civile, presente alla consegna dell’assegno al presidente Maurizio Varesi. Un momento di affettuoso e partecipato ricordo è stato dedicato ai compianti Ginetto Albertini e Danilo Boselli, entrambi presidenti della Protezione Civile, “che hanno fatto parte della nostra storia e che oggi non sono più con noi – ha detto Fontana – ma il cui esempio continua a vivere in quello che facciamo”.

“L’impegno dei volontari delle Pro Loco – ha concluso Fontana – è rivolto al dare, tempo, passione, amore al proprio paese e alla propria comunità. E anche stasera ne abbiamo dato un esempio.”