Tagliaferri (FdI): “Negozi e botteghe presìdi di comunità, più strumenti ai Comuni per difendere identità e vivibilità”

«A Piacenza, nei piccoli centri e nelle frazioni una serranda che si abbassa non significa soltanto un’attività che chiude: significa perdere un servizio e impoverire il territorio».

«Un territorio non vive soltanto di grandi investimenti e infrastrutture. Vive anche della rete quotidiana di negozi, botteghe e servizi che tiene insieme le nostre comunità. Per questo ho scelto di sottoscrivere il progetto di legge 2916 sulla tutela della vivibilità urbana e sulla valorizzazione dell’identità commerciale ed enogastronomica».

Lo afferma Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, intervenendo in occasione della presentazione del progetto di legge dedicato alla tutela del tessuto commerciale e dell’identità dei territori.

LA NOTA DI TAGLIAFERRI

La proposta punta a fornire ai Comuni nuovi strumenti di programmazione e regolazione per contrastare la desertificazione dei servizi di vicinato e l’eccessiva concentrazione di determinate tipologie commerciali, salvaguardando contemporaneamente produzioni locali, botteghe storiche, decoro e vivibilità. Il testo prevede, tra l’altro, la possibilità di individuare Zone di Salvaguardia dell’Identità Locale, intervenire sul mix merceologico nelle aree maggiormente sature e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico favorendo attività legate alle filiere locali, all’artigianato e all’imprenditoria giovanile.

«Non partiamo da zero – sottolinea Tagliaferri –. Da tempo porto in Regione il problema della tenuta economica e sociale dei nostri territori. Lo abbiamo fatto anche con interrogazioni e accessi agli atti sui borghi e sulle aree interne, chiedendo alla Regione di misurare non soltanto le risorse stanziate, ma soprattutto i risultati prodotti in termini di servizi, residenzialità, attrattività ed economia locale. La risposta della Giunta ci ha restituito un quadro fatto di programmi, finanziamenti e strumenti di valutazione. Ma resta un principio che considero fondamentale: non basta rendere un territorio attrattivo per chi lo visita, bisogna mantenerlo vivibile per chi ci abita tutto l’anno. E senza negozi e servizi di prossimità questa vivibilità progressivamente si perde».

Per Tagliaferri la questione assume un significato particolare nel Piacentino: «Nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle nostre vallate il negozio sotto casa può rappresentare molto più di un esercizio commerciale. È un servizio per gli anziani, un luogo di relazione, un presidio quotidiano e contribuisce a rendere possibile continuare a vivere in quel territorio. Parlare di contrasto allo spopolamento senza preoccuparsi contemporaneamente della sopravvivenza di questi servizi sarebbe una contraddizione».

Il progetto di legge estende la propria impostazione all’intero territorio comunale e non soltanto ai centri storici, con la finalità di assicurare una rete diversificata e accessibile di servizi di vicinato e prevenire fenomeni di desertificazione ed eccessiva concentrazione merceologica.

«Il punto – prosegue il consigliere di Fratelli d’Italia – non è impedire di fare impresa né congelare le nostre città nel passato. È esattamente il contrario: vogliamo creare condizioni migliori perché qualcuno continui ad avere convenienza ad aprire un negozio, rilevare una bottega, investire in un’attività di qualità e scommettere sul proprio territorio».

«Per troppo tempo – conclude Tagliaferri – ci siamo accorti del valore del commercio di vicinato soltanto quando una serranda si abbassava definitivamente. Una serranda chiusa oggi rischia di diventare un locale vuoto domani e un problema urbano dopodomani. Con questa proposta proviamo ad intervenire prima».