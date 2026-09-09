Dem Fest, dall’11 al 13 settembre torna la festa del’Unità del Pd: “Tre giorni di politica, confronto e musica”

Manca ormai pochissimo alla Dem Fest 2026, la Festa provinciale de l’Unità del Partito Democratico di Piacenza, promossa dal Partito Democratico provinciale e cittadino di Piacenza, in collaborazione con i Giovani Democratici e la Conferenza delle Donne Democratiche.

L’appuntamento è da venerdì 11 a domenica 13 settembre al Palazzetto dello Sport di Piacenza, in via Alberici 3, zona Facsal, per tre giornate di politica, approfondimento, musica e socialità. Un programma che porterà a Piacenza esponenti politici nazionali ed europei, amministratori, personalità del mondo della cultura e della società civile, con particolare attenzione anche ai temi che riguardano le nuove generazioni.

Durante le tre giornate sarà inoltre presente un’area food con food truck, che accompagnerà gli appuntamenti politici e l’intrattenimento musicale e contribuirà a rendere la Dem Fest anche un momento di incontro e convivialità.

“Quest’anno per noi la Dem Fest è particolarmente importante poiché rappresenta un momento di ripartenza verso un 2027 che ci vedrà impegnati su più fronti dalle elezioni amministrative alla sfida delle politiche. La serata del sabato, in particolare, sarà animata nel dibattito centrale proprio dal confronto fra tutte le forze politiche che si stanno impegnando insieme sul nostro territorio per le sfide del 2027”. – affermano M.Gobbi e M.Cucchetti, rispettivamente segretario provinciale e cittadina pd.

Venerdì 11 settembre

Alle ore 19.00 la festa si apre con “Intelligence, cybersicurezza e nuovi pericoli per la democrazia”, con Lorenzo Guerini, deputato PD e presidente del COPASIR, a cura dei Giovani Democratici di Piacenza.

Alle ore 20.00 sarà la volta di “Europa a un bivio – Da Schengen alla crisi delle democrazie: il futuro degli Stati Uniti d’Europa”, con Paola De Micheli, deputata PD ed ex ministra, e Lia Quartapelle, deputata PD.

Alle ore 21.00 l’incontro “Guerre, povertà e imperi – Ricominciare a costruire pace, giustizia e democrazia”, con Giuseppe Provenzano, deputato e responsabile Esteri del Partito Democratico.

Dalle ore 22.00 spazio alla musica e all’intrattenimento con i Mariachi La Plaza.

Sabato 12 settembre

La seconda giornata prenderà il via alle ore 18.00 con “Mine vaganti o protagonisti? Gli equivoci nella gestione delle nuove generazioni”, con Daniele Novara, pedagogista e scrittore, a cura della Conferenza delle Donne Democratiche di Piacenza.

Alle ore 20.00 uno degli appuntamenti centrali della tre giorni: “Costruire un’alternativa di governo: la sfida dell’Italia che verrà”, con Paola De Micheli, deputata PD ed ex ministra, Giovanni Paglia, deputato AVS, Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, e Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

Alle ore 22.00 la serata proseguirà con l’intrattenimento musicale dei Cani della Biscia.

Domenica 13 settembre

La giornata conclusiva inizierà alle ore 15.30 con il Laboratorio di scrittura creativa, rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 18 anni, con True Skill.

Alle ore 18.00 la Dem Fest si collegherà in diretta con la Festa nazionale dell’Unità di Reggio Emilia: al Palazzetto dello Sport sarà proiettato l’intervento della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, in occasione della chiusura della Festa nazionale.

Alle ore 20.00 si tornerà a parlare di giovani e futuro con “Paura di a(r)marsi – Le nuove generazioni tra riarmo e sogni”, con Francesco Brianzi, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Piacenza, e Stefano Cugini, direttore di Kairos.

Alle ore 21.45 è previsto l’intervento conclusivo della sindaca di Piacenza Katia Tarasconi.

La Dem Fest 2026 si chiuderà infine, dalle ore 22.00, con la musica degli OUT-4 Live Band.

Tre giorni per ritrovarsi, confrontarsi e discutere dei grandi temi che attraversano il presente e il futuro del Paese e dell’Europa, senza rinunciare alla dimensione di comunità, partecipazione e socialità che da sempre caratterizza le nostre Feste.

Per il programma completo, gli aggiornamenti e tutti gli ulteriori dettagli sulle serate è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram del Partito Democratico di Piacenza.