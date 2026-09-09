Argellati in Futuro Nazionale, Pd: “I patrioti autentici sono quelli che scrissero la Costituzione”

“Apprendo con curiosità che Argellati, nel tentativo di spiegare la propria conversione da Forza Italia a Futuro Nazionale, coinvolga in più di un passaggio il Partito Democratico. In particolare, mi colpisce la sua affermazione: “Avrei guadagnato molto di più andando nel Pd”. Inizia così la nota del segretario provinciale del Pd, Massimiliano Gobbi, in merito al passaggio di Gianluca Argellati, sindaco di Vigolzone, a Futuro Nazionale.

LA NOTA DI GOBBI

Mi chiedo cosa gli faccia pensare che per lui ci sarebbe stato un posto nel Partito Democratico. Onestamente, non sapremmo cosa farcene di chi, passando con disinvoltura da socialista a forzista liberale e oggi a estremista di destra, abbraccia un movimento che calpesta la Costituzione e mortifica i valori cattolici attraverso riletture deliranti della Dottrina sociale della Chiesa.

E’ poi quantomeno curioso che il sindaco, fino a ieri esponente di una forza liberale ed europeista come Forza Italia, scopra improvvisamente di riconoscersi così profondamente in Futuro Nazionale, un movimento che si colloca su posizioni radicalmente distanti da quelle del partito nel quale ha militato fino a ieri. Una conversione politica così repentina meriterebbe forse qualche spiegazione in più.

Ad Argellati ricordo che i patrioti autentici sono quelli che scrissero la Costituzione e che, dopo i disastri provocati dal fascismo, risparmiarono all’Italia e agli italiani le umiliazioni che invece toccarono ai tedeschi alla fine della guerra.

Se, a quasi un secolo di distanza, decide di accodarsi a chi vuole ripetere quel disastro e se alla sua maggioranza consiliare questo sta bene, faccia come crede. Ma lasci stare il Partito Democratico: noi, insieme ad altri, come ottant’anni fa, restiamo dalla parte giusta”.