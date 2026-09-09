Rsa, Futuro Nazionale: “Rette alle stelle, chiediamo chiarezza”

“Rette RSA sempre più pesanti stanno mettendo in difficoltà numerose famiglie, costrette a sostenere spese di migliaia di euro al mese per garantire assistenza ai propri cari. Giuliano Concu Referente di Futuro Nazionale Piacenza 346 accende i riflettori sulla questione e pone una domanda precisa: tutte le somme richieste alle famiglie sono realmente dovute?”.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

Il tema è tornato di attualità anche alla luce della sentenza n. 103 del 28 gennaio 2025 del Tribunale di Parma e della ordinanza n. 16601/2026 della Corte di Cassazione, depositata il 27 maggio 2026, relativa a un caso di ricovero in RSA con oltre 129 mila euro sostenuti dalla famiglia.

La Cassazione ha ribadito che, in presenza di prestazioni sanitarie e assistenziali inscindibili e caratterizzate da elevata integrazione sanitaria, determinati costi possono essere posti integralmente a carico del Servizio sanitario, con la possibilità, nei casi previsti, di ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate.

Futuro Nazionale Piacenza 346 precisa che non tutte le rette RSA sono illegittime e che ogni situazione deve essere valutata singolarmente, sulla base delle condizioni cliniche, del PAI, della valutazione multidimensionale, del contratto di ricovero e della normativa applicabile.

«Non vogliamo creare false aspettative – sottolinea il Comitato – ma chiediamo trasparenza. Una famiglia che paga migliaia di euro ogni mese deve sapere con certezza quale parte della spesa le compete e quale debba essere sostenuta dal sistema sanitario o dagli enti pubblici».

Il Dott. Giuliano Concu invita le famiglie a non interrompere autonomamente i pagamenti, ma a far verificare la propria posizione da professionisti qualificati e a conservare tutta la documentazione relativa al ricovero e alle somme versate.

La domanda è semplice: “Chi deve pagare realmente la mia retta?”

Il Futuro Nazionale Piacenza 346, attraverso il Dott. Giuliano Concu, continuerà a raccogliere segnalazioni e a portare la questione all’attenzione delle istituzioni.