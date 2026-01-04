Desenzano – Piacenza 1-0 Procaccio punisce i biancorossi. Stop dopo 5 successi consecutivi

Dopo 5 vittorie consecutive si interrompe al Tre Stelle di Desenzano la striscia positiva del Piacenza, battuto dai lombardi di misura nello scontro diretto della prima giornata di ritorno. Franzini non rinuncia alla coppia d’attacco Mustacchio – D’Agostino. Taugourdau si posiziona davanti alla difesa, mentre Lord è il vertice alto del rombo dietro alle punte.

Il pomeriggio dei biancorossi però è tutto in salita. I locali trovano meritatamente il vantaggio al 19′, quando Procaccio, a seguito di un triangolo con un compagno, entra da posizione defilata in area di rigore, salta anche Ribero in uscita, e deposita sul palo più lontano. Gli ospiti faticano maledettamente a giocare palla a terra e perdono molti duelli a centrocampo, mentre i locali sfiorano il raddoppio a più riprese.

Nella ripresa, dopo un ottimo inizio del Piacenza, il Desenzano riprende a fare la partita. Franzini corre ai ripari: prima inserisce Manuzzi, al suo esordio con questa maglia, poi getta nella mischia Trombetta e passa ad un inedito 4-2-4 iperoffensivo. Il Piacenza si riversa nella metacampo dei biancazzurri, ma non riesce a trovare il pari. Davvero inconcepibile il rosso sventolato a Taugourdeau, che ingenuamente subisce questa sanazione mentre era in panchina

Domenica 11 gennaio sarà fondamentale ritornare a vincere nel confronto casalingo con la Cittadella Vis Modena. La vetta ora dista 6 punti

Un’ora prima dell’incontro…

Le formazioni ufficiali

Desenzano: (4-2-3-1) Fratti, Parlato, Arpino, Bakayoko, Andreis, Bovolon, Gori, Baraye, Gabbianelli, Procaccio, Brighenti. all. Gaburro

A disposizione: Rizzi, Antonelli, Tomaselli, Cardella, Antonciuc, Catania, Savalli, Ntube, Gasperi

Piacenza (4-3-1-2). Ribero, Ciuffo, Martinelli, Silva, Bertin, Taugourdeau, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, D’Agostino, Mustacchio. All. Franzini

A disposizione: Kolgecaj, Sbardella, Trombetta, Bianchetti, Manuzzi, Mazzaglia, Cabri, Sartorelli, Campagna

Primo tempo

Il Tre Stelle di Desenzano è completamente esaurito in ogni ordine di posto, “invaso” dai tanti tifosi del Piacenza pronti a sostenere la squadra. Squadre in campo. Piacenza in maglia bianca e calzoncini rossi, Desenzano in maglia verde con inserti azzurri.

1′ Iniziata a Desenzano.

3’Gran giocata di tacco di Brighenti, che libera Baraye. Palla fuori dallo specchio della porta. Prima occasione per i locali.

Il campo non in ottime condizioni, i giocatori faticano a fraseggiare.

7′ Gabbianelli entra fallosamente su Mustacchio. Un pallone da buttare in mezzo in area. Taugourdeau la mette sul secondo palo, ma Martinelli fa “blocco” irregolare. Fallo in attacco del Piacenza.

11′ Occasionissima per il Piace: cross di Bertin, palla in mezzo e Mustacchio per pochissimo manca l’appuntamento con il gol.

15′ Desenzano in vantaggio. Un bel triangolo centrale, concluso da Procaccio. Entra in area da posizione defilata e sull’uscita di Ribero mette il pallone sul palo più distante. Desenzano – Piacenza 1-0

17′ D’Agostino viene messo a terra all’altezza della trequarti. Punizione interessante per il Piacenza. Taugourdeau la mette in mezzo, c’è la deviazione di testa di un difensore. Primo corner per gli ospiti.

Sugli sviluppi c’è un colpo di testa ad uscire di Bakayoko che libera l’area.

20′ Ciuffo anticipato in area piccola. Ora il Piacenza sta crescendo ed è alla ricerca del pari.

22′ Tiro di Gori dal limite, pallone fuori di poco.

Punizione per il Desenzano 10 metri fuori dall’area, cross sul secondo palo di Gori, palla abbondantemente out.

28′ Cross di Ciuffo perfetto, D’Agostino era pronto per il tiro dal limite, Mustacchio non lo vede e finisce per togliergli il pallone

29′ Corner per il Desenzano, ma c’è un fallo di mano di un giocatore dei locali. Ribero aveva già bloccato la sfera.

30′ D’Agostino cerca Mustacchio, ma questi è in netto fuorigioco. Il passaggio è arrivato con un attimo di ritardo.

35′ occasionissima per il Desenzano con una conclusione di Gabbianelli che sfiora il palo.

36′ Secondo corner per il Piacenza. Colpo di testa di Mustacchio, palla che esce oltre al secondo palo.

42′ Fallo di Bakayoko ai danni di Mustacchio. Punizione per il Piacenza sulla linea mediana del campo.

Finisce il primo tempo senza recupero. Desenzano – Piacenza 1-0, decide fin qui il gol di Procaccio.

Secondo tempo

Inizia la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni.

46′ Silva l’appoggia per d’Agostino, che è in fuorigioco di rientro.

48′ Conclusione di Martinelli che ci prova di sinistro. Pallone lento e molto laterale.

50′ Terzo corner per il Piacenza che ora sta alzando i giri del motore.

Taugourdeau la mette in mezzo, sugli sviluppi Poledri prova il tiro, ma la sua conclusione viene ribattuta.

56′ Procaccio entra in area, salta Silva e mette il pallone in mezzo, fortunatamente non arriva nessuno alla deviazione sotto porta.

57′ Primo cambio per il Desenzano. Entra Savalli per Andreis

58′ Esce Taugourdau entra Manuzzi. Putzolu fa da play davanti alla difesa, D’Ago si posiziona dietro alle punte Mustacchio e Manuzzi.

64′ Martinelli sbaglia il tempo della chiusura, Brighenti però colpisce malissimo.

65′ Ammonito Putzolu, il primo di una gara sostanzialmente corretta.

70′ Cross dalla destra di Mustacchio, Poledri di controbalzo prova il gol della domenica, palla nettamente sopra la traversa. Il gioco era comunque fermo per offside.

73′ Gori si tuffa nella sua trequarti, ma è simulazione. Punizione interessante per il Piacenza

73′ Fuori Procaccio entra Catania (Desenzano)

74′ Bovolon ferma fallosamente Poledri e viene ammonito. Altra punizione centralissima, 20 m fuori dall’area. D’Agostino ci prova dalla distanza, ma Fratti non si fa sorprendere.

77′ Catania prova il tiro a giro, palla deviata in corner.

77′ Entra Trombetta esce Lordkipanidze. Piacenza super offensivo si passa al 4-2-4.

78′ Espulso Taugourdeau che era in panchina

80′ Catania si trova davanti al portiere, Ribero è bravissimo a deviare con i piedi il pallone.

84′ Entra Bianchetti per D’Agostino, confermato il 4-2-4.

85′ Quarto corner per il Piacenza. Cross di Bianchetti. Sugli sviluppi Poledri commette fallo in attacco.

90′ Esce Brighenti entra Antonelli.

Concessi 5 minuti di recupero.

Assalto finale dei biancorossi.















