Giornata mondiale del diabete, open day sulla prevenzione il 14 novembre

Individuare precocemente i fattori di rischio del diabete e promuovere stili di vita consapevoli. È questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata dall’Ausl di Piacenza in occasione della Giornata mondiale del diabete, in programma sabato 14 novembre 2026, dalle 9 alle 13, alla Casa della Comunità di Piacenza, in piazzale Milano 2.

L’appuntamento è rivolto alle persone che non hanno mai ricevuto una diagnosi di diabete, ma presentano condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare la malattia. Tra queste, la familiarità di primo grado, il sovrappeso, precedenti riscontri di glicemia a digiuno elevata, una storia di diabete gestazionale, l’ipertensione arteriosa, le malattie cardiovascolari e l’ipercolesterolemia.

Nel corso della mattinata, medici e personale infermieristico del team di Diabetologia effettueranno la misurazione della glicemia su sangue capillare e la valutazione del rischio per diabete mellito tipo 2 attraverso un questionario specifico. In base alle necessità, sarà possibile approfondire alcuni aspetti con colloquio con la dietista e lo psicologo. Ai partecipanti sarà inoltre distribuito materiale informativo dedicato.

Accanto all’attività di screening, l’iniziativa prevede una postazione informativa curata dall’Associazione Diabetici Piacenza e un approfondimento sulla vaccinazione nelle persone con diabete, a cura dell’équipe di Igiene e Sanità pubblica. Un’occasione per richiamare l’attenzione non soltanto sulla diagnosi precoce, ma anche sulla prevenzione e sulla gestione complessiva della salute.

“La prevenzione è fondamentale per individuare tempestivamente le persone a rischio e favorire interventi mirati, a partire dalla corretta informazione e dall’adozione di stili di vita adeguati – sottolinea Maurizio Bianco, direttore della Diabetologia di Piacenza – Iniziative come questa permettono di avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e di sensibilizzare sull’importanza di conoscere il proprio rischio di andare incontro al diabete mellito , anche in assenza di sintomi”.

Informazioni per partecipare

Le visite sono gratuite e riservate alle persone che non hanno mai ricevuto una diagnosi di diabete. È necessario prenotare chiamando il Cuptel al numero 800 651 941, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Si consiglia di presentarsi a digiuno da almeno due ore e di portare eventuali referti di esami del sangue eseguiti negli ultimi sei mesi.