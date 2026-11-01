Serie B – Cecchinato fa volare i Bees nel weekend di Halloween; 64-68 sul campo dell’Andrea Costa Imola

Al PalaRuggi di Imola va in scena la 6ª Giornata del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West tra Andrea Costa Imola ed i Fiorenzuola Bees.

La cronaca

L’inizio della gara vede Preti da un lato e Cecchinato dall’altra scambiarsi bombe per il 5-5 al 2’. Anaekwe si fa sentire sotto le plance per la Andrea Costa, ma De Zardo con 4 punti consecutivi fa 9-9 al 5’.

Tiberti riesce a convertire il rimbalzo offensivo di Biorac al 6’ per la tripla del 12-16, ma l’energia di Cipolla e’ determinante per il minibreak da 4-0 per la nuova parità all’8’.Cecchinato inventa l’euro step per il +3 con cui Fiorenzuola chiude il primo quarto in vantaggio. 17-20.

Kouassi con il gioco da 3 punti punisce la difesa di Lui e chiude un break da 5-0 per inaugurare il secondo parziale; Krilkovs e Cecchinato non ci stanno e trovano il controbreak, ma e’ Preti dall’angolo a sentenziare e a mettere paura ai Bees in stile Halloween. 27-25 e timeout Fiorenzuola al 13’.

Ambrosetti con 5 punti consecutivi accende la sua partita per il controsorpasso Bees (27-30 al 16’), con Franceschi che con la palla rubata schiaccia in contropiede. 27-34 al 17’ e timeout Dalmonte. Imola e’ brava a ricucire fino al -3 con Anaekwe e Cipolla (33-36 al 19’), ma Raucci non riesce a convertire in tempo il tap in del -1 e i Bees chiudono il primo tempo con un possesso pieno di vantaggio. 33-36.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre come il primo, con Preti a realizzare la propria doppia cifra personale ma De Zardo a rispondere sullo scadere dei 24 secondi con la tripla del 35-39. Ambrosetti ancora dall’arco fa esultare la panchina dei Bees per il 36-42 al 23’, ma Cipolla risponde in una partita estremamente fisica al 25’. 40-44.

Tiberti attenta alla doppia doppia personale (7 punti e 9 punti rimbalzi) al 27’, con Gasparin che d’esperienza prova a scaldare le mani. 42-47. Altri due giri d’orologio e Tiberti fa doppia doppia con la tripla allo scadere dei 24 secondi, ma Gasparin punisce la scelta di Fiorenzuola di non spendere un fallo disponibile e con la tripla chiude il terzo parziale sul 47-50.

L’ultimo quarto si apre con l’espulsione comminata a Tiberti che sembra dare totalmente un’altra inerzia alla gara, con Gasparin chirurgico a dare il nuovo vantaggio all’Andrea Costa. 51-50 al 32’.

Il giovane Roli inventa un canestro importante al 34’, con Preti che dalla linea della carità dà il +3 da Imola (55-52). Raucci trova una tripla che scava una voragine tra le due squadre al 36’, con un parziale spaventoso da 13-2 per i padroni di casa nei primi 6’ dell’ultimo parziale. Timeout Bees.

Krilkovs con la tripla dall’angolo tiene in vita la squadra di coach Del Re, con De Zardo che lo imita per il nuovo -2 Bees al 37’. 60-58. Cecchinato con 4 finte consecutive dal perno inventa la parità con un canestro da Trick or Treat costringendo al timeout coach Dalmonte con le squadre nuovamente in parità al 38’ e contro break Bees da 0-8. 60-60.

Cecchinato con un’altra tripla al 39’ fa 62-63, poi replica con un altra bomba a 33 secondi dalla fine ammutolendo il PalaRuggi. 64-66. A meno di 7 secondi dal termine ancora Cecchinato fa 2/2 dai liberi al termine di una gara personale di altissimo livello, mettendo il timbro sulla sfida e facendo conquistare la seconda vittoria stagionale ai Bees. 64-68.

Andrea Costa Imola vs Fiorenzuola Bees 64-68

(17-20; 33-36; 47-50)

Andrea Costa Imola: Chessari 7, Roli 6, Saladini ne, Gasparin 14, Anaekwe 8, Cipolla 5, Preti 15, Raucci 5, Alessio ne, Wiltshire ne, Kouassi 3, Angarica 1. All. Dalmonte

Fiorenzuola Bees: Mazburrs, Biorac 6, Franceschi 2, Marinelli ne, Cecchinato 23, Krilkovs 6, De Zardo 10, Lui, Frosini, Tiberti 10, Ambrosetti 11. All. Del Re