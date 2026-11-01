Volley – Gas Sales Piacenza: Cisterna è espugnata, biancorossi a punteggio pieno dopo tre giornate

Terza vittoria consecutiva in altrettante gare di campionato, continua così la marcia perfetta di Gas Sales Piacenza che conquista l’intera posta in palio al Palasport di Cisterna superando, in quasi due ore di gioco, Cisterna Volley per 3-1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-23) nella gara valida per la terza giornata di SuperLega Credem Banca. Un successo che consente ai biancorossi di mantenere l’imbattibilità stagionale e restare a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Un successo pesante per i biancorossi che, al termine di una gara intensa e combattuta, hanno saputo imporre qualità, esperienza e lucidità nei momenti chiave dell’incontro, confermando quanto di buono mostrato nelle prime uscite stagionali.

Contro una Cisterna Volley determinata e sostenuta dal proprio pubblico, la formazione di coach Boninfante ha risposto con una prova di grande maturità, la gara ha confermato la profondità dell’organico biancorosso e la capacità della squadra di trovare protagonisti diversi nei momenti decisivi. Un segnale importante per un gruppo che continua a crescere settimana dopo settimana e che, dopo tre giornate, guarda tutti dall’alto della classifica. Esordio in Italia per Cooper Robinson.

Grazie a questo successo la Gas Sales Piacenza resta in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo tre giornate e può ora concentrarsi sul prossimo impegno di campionato in programma mercoledì 4 novembre sul campo di Trento, forte di una fiducia crescente e della consapevolezza maturata in questo brillante avvio di stagione.

Top score della gara Bovolenta con 23 punti, eletto MVP.

Dante Boninfante

“E’ stata la partita che ci aspettavamo, tirata, difficile da giocare punto a punto. Al di là di qualche imperfezione, mi è piaciuto come i ragazzi sono stati in campo e come hanno reagito quando si sono trovati sotto di alcuni punti. Cisterna è una squadra, tosta, giocare qui non è facile ma, ripeto, merito ai ragazzi perché emotivamente sono stati bravi”.

Alessandro Bovolenta

“Tre punti pesanti contro una squadra che gioca bene a pallavolo e può mettere in difficoltà chiunque. Siamo stati bravi a restare sempre in partita e reagire nel modo giusto soprattutto dopo aver perso il secondo set”.

Cisterna Volley – Gas Sales Piacenza 1-3

(17-25, 25-23, 22-25, 23-25)

Cisterna Volley: Lanza 5, Peng 5, Barotto 12, Magalini 18, Mazzone 4, Fanizza, Federici (L), Szabo, Martinez Amaranto, Duflo-Rossi 4, Magliano. Ne: Wrobel, Pierri (L), Tosti. All. Morato

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Bovolenta 23, Gutierrez 8, Galassi 6, Porro 1, Zlatanov 8, McHenry 5. Pace (L), Comparoni 2, Robinson 8, Brborić, Leon 1, Iyegbekedo. Ne: Travica, Rizzo. All. Boninfante.