Serie B Interregionale – Una Bakery Piacenza che cambia pelle: è vittoria 80-70 su Castelnovo

La Bakery Piacenza ritrova la vittoria dopo il passo falso di Jesi: lo fa con una partita che cambia completamente dopo l’intervallo. Sotto di dodici punti al cospetto di una cinica Castelnovo, i biancorossi ingranano tutta un’altra marcia rimontando lo svantaggio e ritrovandosi poi in avanti fino all’apoteosi finale che vale il terzo successo di stagione.

La cronaca

Castelnovo apre avanti con un Benfenati piuttosto cinico nel pitturato, per la Bakery c’è Galdiolo (4-11) ma anche poca precisione dal’arco: è timeout per coach Salvemini. Gli ospiti continuano a spingere con i biancorossi ad inseguire: Prosek mette a segno il canestro dell’8-18, seguito da El Agbani (10-18) per il timeout questa volta chiamato dai reggiani. Paoletti va fino in fondo per il 12-18. L’ultima azione è di marca ospite, 12-20.

La tripla di Rossi vale i primi punti del secondo quarto (12-23), Prosek risponde dalla lunetta (14-23) ma Castelnovo è letale dalla linea dei tre punti (16-28) e mantiene alta la pressione sulla difesa biancorossa (18-32): risponde El Agbani con due azioni personali per il 23-36. La Bakery prova a ridurre le distanze (31-38) ma la formazione reggiana chiude 31-43.

Krajnc sblocca il tabellone dopo l’intervallo, subito la risposta di Galdiolo che lascia inalterato il distacco (33-45). Paoletti e Prosek però suonano la carica per una Bakery che ricuce le distanze fino al 42-46 di Galdiolo e al 45-46 che arriva con la tripla di El Agbani che mette anche la freccia, 47-46. È decisamente tutta un’altra Bakery e tutta un’altra partita: Paoletti colpisce indisturbato da fuori (55-49), Castelnovo risponde ma i biancorossi chiudono avanti.

Da una parte all’altra del campo senza esclusione di colpi con Yak Deng e Riccardo Milani a segno e gli ospiti che non restano a guardare (63-62) ma c’è Prosek dal’arco per il più sette di Piacenza (69-62). Galdiolo non si lascia sfuggire nemmeno un rimbalzo e va a segno per il 75-67, il crescendo di El Agbani vale il 78-70 dall’arco. Gli ultimi scambi non cambiano l’esito per la vittoria Bakery, 80-70.

BAKERY PIACENZA-LG COMPETITION CASTELNOVO 80-70

(12-20, 31-43, 57-55)

BAKERY PIACENZA: Yak Deng 2, Galdiolo 19, Beccari, Milani Riccardo 3, Paoletti 14, Prosek 16, Quarta 6, El Agbani 20. NE: Callegari, Fanè, Marroni, Milani Pietro. All. Salvemini. Ass.ti: Bernini-Bazzoni