Diocesi: “Sostegno all’iniziativa a supporto della natalità in Emilia Romagna”

La Diocesi di Piacenza-Bobbio, attraverso l’Ufficio diocesano per il Matrimonio e la Famiglia, sostiene l’iniziativa popolare proposta dal Forum delle Associazioni Familiari a sostegno della proposta di legge regionale per coordinare stabilmente gli interventi in materia di famiglia e genitorialità a supporto della natalità.

LA NOTA DELLA DIOCESI DI PIACENZA E BOBBIO

La giunta regionale dell’Emilia Romagna ha istituito un intergruppo bipartisan che proporrà, a fine ottobre, all’Assemblea Regionale una proposta di legge per coordinare stabilmente gli interventi in materia di famiglia e genitorialità a supporto della natalità.

Il Forum delle Associazioni Familiari dell’Emilia Romagna ha pertanto proposto una petizione popolare per sottolineare di fronte all’Assemblea Regionale l’urgenza di una legge sistematica, completa e rapidamente applicabile. Il successo della petizione servirà per sottolineare la crescente consapevolezza all’interno della comunità civile della gravità della glaciazione demografica che causa danni sempre più sensibili alla società emiliano-romagnola.

Anche l’Ufficio diocesano per il Matrimonio e la Famiglia, a nome della Diocesi di Piacenza-Bobbio, esprime il proprio appoggio a questa iniziativa popolare ed esorta tutte le associazioni in vario modo interessate al tema famiglie e natalità e le singole parrocchie, ad attivarsi per agevolare la diffusione e l’implementazione della petizione, anche per favorire la diffusione di una mentalità più consapevole dell’importanza della natalità come un valore non solo per la maturazione personale, ma anche per il Bene Comune.