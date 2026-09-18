Tragedia a Podenzano, dipendente 46enne trovato senza vita nel bagno dell’azienda

18 Settembre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Tragedia in un’azienda di Podenzano, dove un lavoratore di 46 anni è stato trovato senza vita all’interno di un bagno. A stroncarlo sarebbe stato un improvviso malore. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione.

L’allarme è scattato dopo il ritrovamento dell’uomo all’interno dei servizi dell’azienda. Immediata la richiesta di aiuto e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare il 46enne, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, il lavoratore sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

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