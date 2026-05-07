“Snodi del diritto civile contemporaneo”, in Cattolica un convegno in ricordo di Franco Anelli

La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza promuove il convegno “Snodi del diritto civile contemporaneo – Ricordando Franco Anelli”, in programma giovedì 7 maggio 2026 presso l’Auditorium Mazzocchi di Piacenza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura di Franco Anelli, giurista e accademico di riferimento nel panorama del diritto civile italiano, attraverso una giornata di studio dedicata ai temi centrali della disciplina contemporanea.

Una giornata di confronto accademico

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore, del Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza. A presiedere la prima sessione sarà Mauro Orlandi.

La mattinata, dalle ore 11 alle 13, vedrà gli interventi di due autorevoli maestri del diritto civile:

Francesco Benatti

Pietro Perlingieri

Le relazioni saranno dedicate alla figura umana e scientifica di Franco Anelli, offrendo un momento di riflessione sul suo contributo al pensiero giuridico contemporaneo.

I grandi temi del diritto civile contemporaneo

Nel pomeriggio, sotto la presidenza di Andrea Nicolussi, il convegno entrerà nel vivo delle questioni più attuali del diritto civile.

La seconda sessione sarà dedicata alle categorie fondamentali della disciplina, con interventi affidati a studiosi di primo piano:

Vincenzo Roppo – Il contratto

– Il contratto Giovanni D’Amico – La responsabilità per inadempimento

– La responsabilità per inadempimento Claudio Scognamiglio – La responsabilità extracontrattuale

– La responsabilità extracontrattuale Chiara Tenella Sillani – Diritti reali e possesso

– Diritti reali e possesso Andrea Renda – La famiglia

Un programma che affronta alcuni degli snodi più delicati del diritto privato contemporaneo, tra evoluzione normativa, trasformazioni sociali e nuove esigenze interpretative.

Un appuntamento aperto alla comunità giuridica

Il convegno è rivolto ad accademici, professionisti e studenti interessati all’approfondimento del diritto civile e delle sue prospettive future.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria entro il 3 maggio 2026. L’evento è inoltre accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza con il riconoscimento di 6 crediti formativi.

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