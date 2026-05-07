Ripensare l’Europa: in Cattolica confronto sui nuovi equilibri geopolitici con Foti e Bestagno

Il 9 maggio, all’Università Cattolica, il Ministro Foti e il giudice europeo Bestagno a confronto su integrazione, sovranità e nuovi equilibri geopolitici.

Sovranità messa in discussione, allargamenti incerti, guerre ai confini, trattati traballanti: l’Europa non è mai stata così al centro del dibattito, eppure così difficile da leggere.

È in questo contesto che sabato 9 maggio dalle ore 10.00, Festa dell’Europa, la Sala Piana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ospita il convegno Ripensare l’Europa. Integrazione, sovranità e scenari geopolitici: un’occasione per analizzare senza filtri la realtà del progetto europeo, con chi lo vive dall’interno ogni giorno.

Al tavolo si confronteranno l’onorevole Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, e il professor Francesco Bestagno, ordinario di Diritto dell’Unione Europea alla Cattolica e giudice del Tribunale dell’Unione Europea a Lussemburgo: due sguardi diversi e complementari, quello politico e quello giuridico, su un progetto che attraversa una fase di profondi cambiamenti.

«Abbiamo scelto la data simbolica del 9 maggio perché crediamo sia necessario interrogarsi sul futuro dell’Unione proprio ora, in un momento in cui si ridisegnano gli equilibri geopolitici e istituzionali» spiega Alessandro Candido, presidente dell’Associazione Ex Studenti del Collegio Sant’Isidoro, che promuove l’iniziativa insieme agli Alumni Unicatt. «Sicurezza, competitività economica, capacità di parlare con una voce unitaria nello scenario internazionale: sono queste le sfide decisive che l’Europa è chiamata ad affrontare, e il dialogo tra il Ministro Foti e il Professor Bestagno offrirà strumenti concreti per comprenderle».

I saluti istituzionali sono affidati alla Pro-Rettore Vicario professoressa Anna Maria Fellegara.

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