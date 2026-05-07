“I Viaggiatori tra Natura e Cultura”, incontro il 29 maggio a Palazzo Farnese con Oltre l’Autismo

L’Associazione Oltre l’Autismo ODV, in qualità di ente capofila del progetto denominato “I Viaggiatori tra Natura e Cultura”, realizzato nell’ambito del bando regionale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna – DGR 903/2024, dedicato alla promozione dell’inclusione e del benessere di minori e giovani con disabilità, è lieta di invitare le SS.VV. all’evento conclusivo di restituzione delle attività svolte.
L’iniziativa si terrà in data 29 maggio presso il Palazzo Farnese di Piacenza, nella sala 7 – Anticamera del Trono, a partire dalle ore 15.00.
Il progetto, sviluppato insieme a diverse realtà del territorio tra cui AS.SO.FA ODV, La Matita Parlante APS, Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Move Your Mind e ArcheoVea Impresa Culturale, ha accompagnato numerosi ragazzi in un percorso ricco di esperienze educative, laboratoriali e di esplorazione del territorio, con particolare attenzione al movimento, alla socialità e alla valorizzazione delle capacità individuali.
L’evento rappresenterà un’importante occasione di condivisione dei risultati raggiunti, attraverso momenti di racconto e testimonianza delle esperienze vissute. Nel corso dell’incontro saranno inoltre proposte attività musicali e laboratori interattivi, che vedranno il coinvolgimento diretto dei ragazzi, offrendo ai presenti la possibilità di partecipare attivamente e conoscere da vicino il valore del progetto.