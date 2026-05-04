Educazione finanziaria, studenti a lezione di sicurezza e prevenzione truffe con la Banca di Piacenza

Banca di Piacenza e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio hanno invitato gli studenti delle scuole secondarie di II grado all’incontro: “A scuola di educazione finanziaria e cittadinanza economica”, incentrato su tematiche di fondamentale importanza per la vita quotidiana come pagamenti digitali, sicurezza e prevenzione dalle truffe. Appuntamento mercoledì 6 maggio 2026 dalle 11.00 alle 12.30 mell’Aula Magna Liceo Respighi Piazzale Genova, 1 – Piacenza.

L’INCONTRO

Banca di Piacenza, in collaborazione con la Fondazione per l’Educazione finanziaria e al risparmio, ha il piacere di invitare studenti e docenti delle scuole secondarie di II grado di Piacenza ad un incontro interattivo dedicato ai temi dell’educazione finanziaria e della cittadinanza economica.

Attraverso il confronto con esperti di settore, si parlerà di sicurezza informatica, delle opportunità e dei rischi legati alle criptovalute, dei nuovi strumenti di pagamento digitale e della prevenzione dalle truffe online.

Sarà un’occasione per riflettere insieme su come la tecnologia stia cambiando il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare.

L’attività proposta si collega alle aree didattiche dell’educazione civica (cittadinanza economica) e dell’orientamento.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti.

Per confermare la vostra partecipazione è necessario compilare la scheda di registrazione tramite il seguente link:

Iscrizione evento FEduF

Ci auguriamo che i vostri impegni vi consentano di partecipare e siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità ai seguenti recapiti: Tel 06/6767859-581 – e.mail: scuola@feduf.it

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