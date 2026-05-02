Elezioni Pontenure, la lista di Sergio Fuochi si presenta ai cittadini

3 Maggio 2026 Redazione FG Politica
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Il candidato sindaco Sergio Fuochi e la sua lista “PONTENURE RINASCE” si presenteranno la prossima settimana a Pontenure, Muradello e Valconasso in incontri pubblici con i cittadini.

In locandina il dettaglio degli appuntamenti.

Primo incontro lunedì 4 maggio alle ore 21 a Villa Raggio (Pontenure).

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