Microcamera nella camicia e modem nei pantaloni per l’esame della patente, scoperto e denunciato

Nella giornata di mercoledì 26, le Volanti della Questura di Piacenza hanno denunciato per truffa ai danni dello Stato un cittadino magrebino di anni 41 residente in provincia di Piacenza, per aver tentato di superare l’esame della patente in maniera fraudolenta.

Più precisamente, il soggetto è stato segnalato dal responsabile della sicurezza in servizio presso la Motorizzazione Civile durante il controllo effettuato ai candidati che facevano accesso alla sala, per l’esame teorico della patente di guida. Il metal detector in dotazione aveva segnalato un’anomalia sul candidato: quest’ultimo aprendo la camicia, ha mostrato un filo elettrico collegato ad una microcamera che era applicato sul torace mediante del nastro adesivo. Inoltre è emerso che alla caviglia aveva applicato un modem wi-fi sempre fissato con nastro adesivo.

Sul posto gli operatori della Volante, dopo aver identificato il soggetto segnalato, hanno sequestrato il materiale che il candidato avrebbe utilizzato per sostenere l’esame, e dopo le formalità di rito lo hanno denunciato in stato di libertà.

Sono in corso ulteriori indagini al fine dell’individuazione dei complici che, da remoto, avrebbero supportato la condotta criminosa fornendo le risposte corrette.

