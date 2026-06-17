Esame di maturità, si parte il 18 giugno con la prova scritta, coinvolti 2299 studenti piacentini. Le novità di quest’anno, a partire dall’orale

Sono 2.299 gli studenti piacentini che si preparano ad affrontare l’esame di maturità 2026. Le prove prenderanno il via giovedì 18 giugno e coinvolgeranno complessivamente 37.440 candidati in tutta l’Emilia-Romagna.

Quella di quest’anno sarà una maturità caratterizzata da importanti novità introdotte dalla riforma voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Il nuovo impianto dell’esame punta a semplificare alcuni aspetti organizzativi, concentrando le prove su un numero ridotto di materie e snellendo la composizione delle commissioni esaminatrici.

Tra le modifiche più rilevanti spicca il ruolo centrale attribuito al colloquio orale, che assume un peso determinante nel percorso valutativo degli studenti.

Una delle novità più discusse riguarda infatti la gestione del colloquio: il rifiuto di sostenerlo attivamente, ad esempio scegliendo di restare in silenzio senza una valida giustificazione, comporterà la non promozione all’esame, indipendentemente dai risultati ottenuti durante l’anno scolastico o nelle prove scritte.

Per migliaia di studenti piacentini ed emiliano-romagnoli si apre dunque una delle settimane più importanti del percorso scolastico, tra emozione, tensione e attesa per il traguardo finale del diploma.

L’Esame di Maturità inizierà giovedì 18 giugno 2026 con la prima prova, quella di Italiano. Venerdì 19, seguirà la seconda prova.

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