È scoppiata la “Bosovmania”: l’imprenditore russo fa sognare i tifosi biancorossi VIDEO

Non c’è più nessun dubbio: Kirill Bosov è un nuovo socio del Piacenza Calcio. Questo pomeriggio, 16 giugno 2026, l’imprenditore russo con cittadinanza svizzera ha firmato di fronte al notaio Raffale Bianco per il 49% delle quote del club di via Gorra. La maggioranza delle quote rimane in mano alla cordata attuale, in modo da garantire continuità. Marco Polenghi rimane il presidente della società e Francesco Fiorani il direttore generale, ma è chiaro a tutti che il nuovo “innesto” è destinato nel tempo a prendere la leadership e, si spera, a garantire alla realtà biancorossa un futuro ben lontano dal dilettantismo.

La grande disponibilità economica di Bosov si sposa alla perfezione con l’amore incondizionato per il calcio. Del resto anche il padre di Kirill, Dmitry, tragicamente scomparso del 2020 aveva la passione per lo sport. Il miliardario e fondatore del gruppo Alltech, attivo nei settori minerario ed energetico, era infatti il principale finanziatore della formazione di hockey su ghiaccio HC Sibir Novosibirsk, militante in KHL.

A spingere Kirill Bosov verso Piacenza sarebbe stato l’ ex Amministratore Delegato dell’Inter Ernesto Paolillo, che entra a sua volta a far parte della famiglia biancorossa con il ruolo di consigliere di amministrazione.

Circa un centinaio di tifosi biancorossi hanno atteso il nuovo socio di fronte al Caffè del Re di Strada Farnesiana, poco dopo la firma dal notaio.

I cori dei tifosi!

Le aspettative

La nuova struttura societaria

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