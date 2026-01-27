Pena in carcere terminata, per un 25enne della Guinea scatta l’immediata espulsione

Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.
Nella giornata di lunedì 26 gennaio, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino guineano di 25 anni, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, che è stato immediatamente espulso ed accompagnati presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.
Nello specifico, il cittadino guineano aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale con diversi precedenti in materia di stupefacenti e per reati contro la persona ed il patrimonio.