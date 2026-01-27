A scuola guida si impara anche l’uso del defibrillatore, Piacenza in prima linea con Progetto Vita – AUDIO

Imparare l’uso del defibrillatore durante il corso di scuola guida. La legge non c’è ancora, ma Progetto Vita si mette avanti. Insieme a Monica Giarola, titolare delle Autoscuole Della Farnesiana, Dante e Giardino, l’associazione ha avviato un corso a cui gli studenti possono partecipare in via del tutto volontaria.

Il primo incontro “InFormare DAE” si è tenuto questa sera, 27 gennaio, presso la sede della Autoscuola Della Farnesiana con la partecipazione volontaria degli iscritti al corso per patenti provenienti dalle tre autoscuole.

Si tratta del progetto “Cardiosecurity” rivolto alla formazione dei giovani partecipanti al conseguimento della patente, rientra nel “cambiamento culturale” promosso da Progetto Vita in oltre 25 anni, ovvero che la formazione deve essere basata su semplicità ed estesa a tutta la comunità.

Progetto “Cardiosecurity”

Progetto Vita ha aderito alla proposta innovativa e del forte impatto sociale del dr. Fabio Costantini con il progetto “Cardiosecurity”: rendere obbligatorio, in Italia, un corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) come requisito per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida, fino ai 60 anni di età, con lo scopo di formare cittadini capaci di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco e di aumentare così le possibilità di sopravvivenza.

Il dr. Costantino, è medico cardiologo attivo nell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest e noto per la sua dedizione e diffusione capillare delle conoscenze di primo soccorso e di utilizzo dei defibrillatori.

Progetto Vita attraverso la sua organizzazione ha dato avvio a questo progetto con una prima fase anticipatoria, strutturata a Piacenza e Provincia (prima in Italia) proponendo a tutte le scuole guida di Piacenza degli incontri “InFormare DAE” agli istruttori ed ai candidati al conseguimento della patente. Nel contenuto di questi incontri della durata di 2 ore, viene presentato l’arresto cardiaco e la modalità di primo soccorso con defibrillazione ed esercitazione pratica.

“Un impatto sociale straordinario”

“Questa è una straordinaria opportunità per ampliare gli ambiti in cui Progetto Vita si è sempre impegnato per diffondere la cultura della defibrillazione. Questa è stata la sua strategia in ambito aziendale, in ambito delle scuole, delle parrocchie, società sportive”, commenta Ernesto Grillo, vicepresidente di Progetto Vita.

“Oggi siamo qua perché Progetto Vita ha aderito a un’idea del dottor Costantini, un cardiologo, che propone di inserire nei corsi didattici per chi deve conseguire la patente di guida anche la capacità di intervenire in modo corretto in caso di arresto cardiaco utilizzando il defibrillatore. Tra l’altro, questa sua iniziativa, insieme a Progetto Vita, ha portato a una proposta di legge. Pertanto, in attesa che diventi legge, Progetto Vita ha pensato di portare queste prime lezioni su base volontaria in diverse scuole guida”.

“Vi do soltanto un dato: con questa legge, in Italia avremo ogni anno oltre 600.000 cittadini in grado di conoscere i fondamentali per un primo intervento di soccorso con l’utilizzo del defibrillatore. Quindi avrà un impatto sociale straordinario”.

L’adesione delle autoscuole

“Anche noi, come tutte le autoscuole, siamo molto interessati a questo tipo di progetti perché danno comunque un valore aggiunto come formatori. Andiamo nelle scuole per l’educazione stradale, nei corsi professionali facciamo già un po’ di primo soccorso e questo è molto interessante. Quindi ci siamo resi disponibili per ospitare questa prima serata che poi dovrebbe espandersi ad altre sedi”, commenta Monica Giarola.

