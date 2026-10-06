I Mercoledì della Medicina dal 7 ottobre al 9 dicembre 2026. Primo appuntamento: “Il coraggio di educare” con Daniele Novara

Prende il via il 7 ottobre la nuova edizione de “I Mercoledì della Medicina” – dal titolo “Una mappa per educare insieme – Disagio giovanile come responsabilità adulta e sociale” – iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione scientifica del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti: cinque incontri, in calendario a Piacenza tra ottobre e dicembre, con l’obiettivo di analizzare il malessere giovanile come problema di salute pubblica e favorire il dialogo tra sanità, scuola, famiglie e istituzioni, promuovendo una responsabilità educativa condivisa.
E proprio di educazione si parlerà nel primo appuntamento, dal titolo “Il coraggio di educare”, in programma alle ore 21 all’Auditorium della Fondazione in via Sant’Eufemia 12: interverrà, in dialogo con il giornalista Gaetano Rizzuto, il pedagogista Daniele Novara, fondatore e direttore del Centro PsicoPedagogico. Diverse le tematiche al centro dell’incontro, dal rapporto tra clima familiare e benessere psicologico, al cambiamento del ruolo dei genitori, fino ai nuovi modelli educativi e alle loro criticità, in una riflessione finalizzata a comprendere l’importanza di regole chiare e relazioni stabili e offrire strumenti per una genitorialità autorevole e responsabile.
La rassegna gode del patrocinio di Provincia e Comune di Piacenza, della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), della Regione Emilia Romagna, dell’Ausl di Piacenza e dell’Associazione Genitori per Piacenza.
Questi i successivi appuntamenti
21 OTTOBRE, ore 21
A SCUOLA PER IMPARARE A VIVERE
MILENA SANTERINI – Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano
PIERPAOLO TRIANI – Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza
Moderatrice NICOLETTA BRACCHI – Responsabile relazioni Esterne Gruppo Libertà
Analizzare le attuali difficoltà educative nel contesto scolastico attuale, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli insegnanti come figure educative e promuovere alleanze efficaci.
Focus
- La scuola come contesto educativo e non solo istruttivo
- Inclusione fraintesa come rinuncia alle regole
- Il rapporto scuola–famiglia
- Il tema dell’autorevolezza e della delegittimazione dell’autorità docente
- Costruire la giusta distanza educativa
4 NOVEMBRE, ore 18
IL DISAGIO GIOVANILE COME PROBLEMA SANITARIO DELLA COMUNITA’
ALBERTO PELLAI – Medico, psicoterapeuta, ricercatore. Università degli Studi di Milano
Moderatore FILIPPO MULAZZI – Giornalista Ilpiacenza.it
Leggere il disagio giovanile in una prospettiva sanitaria e sociale integrata per promuovere il lavoro di rete tra sanità, scuola, famiglia e società
Focus
- Aumento di ansia, depressione, autolesionismo e disturbi del comportamento
- Abuso di sostanze, violenza, illegalità
- Prevenzione ed intervento tempestivo
- Il ruolo del medico di famiglia, del pediatra e dei servizi territoriali
- Medicalizzazione del disagio e limiti dell’approccio solo clinico
18 NOVEMBRE, ore 21
LE REGOLE PER EDUCARE LA LIBERTA’
GHERARDO COLOMBO – Ex magistrato, giurista, saggista e scrittore
ELENA PASSERINI – Filosofa, formatrice del Centro PsicoPedagogico
Moderatore CARLANDREA TRISCORNIA – Direttore di Piacenzaonline
Comprendere l’impatto del contesto sociale sul benessere emotivo e comportamentale, riflettere sui modelli culturali proposti ai giovani, riaffermare
il valore delle regole, dei limiti e della responsabilità personale, riconoscere il ruolo educativo della sanzione nei comportamenti illeciti e violenti.
Focus
- Erosione del concetto di responsabilità personale
- Individualismo, prestazione e fragilità narcisistica
- Il rapporto tra giovani, regole e responsabilità
- Normalizzazione della trasgressione
- Il ruolo dei social network e della cultura digitale
9 DICEMBRE, ORE 21
LO SPORT OLTRE L’AGONISMO
DAMIANO TOMMASI – Sindaco di Verona, già calciatore professionista, presidente
Associazione Italiana Calciatori
LUCIA CASTELLI – Psicopedagogista, insegnante, formatrice
Moderatore GIAN LUCA ROCCO – Direttore di Libertà
Valorizzare lo sport come strumento di sviluppo emotivo e relazionale, promuovere modelli sportivi orientati alla crescita e non solo alla performance, rafforzare la collaborazione tra famiglie, società sportive e scuola.
Focus
- Lo sport come contesto educativo e di prevenzione del disagio
- Il valore della disciplina, dell’impegno e della gestione della sconfitta
- Il ruolo educativo dell’allenatore
- I rischi: eccesso di competizione, pressione dei genitori, abbandono sportivo