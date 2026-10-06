I Mercoledì della Medicina dal 7 ottobre al 9 dicembre 2026. Primo appuntamento: “Il coraggio di educare” con Daniele Novara

Prende il via il 7 ottobre la nuova edizione de “I Mercoledì della Medicina” – dal titolo “Una mappa per educare insieme – Disagio giovanile come responsabilità adulta e sociale” – iniziativa promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la collaborazione scientifica del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei Conflitti: cinque incontri, in calendario a Piacenza tra ottobre e dicembre, con l’obiettivo di analizzare il malessere giovanile come problema di salute pubblica e favorire il dialogo tra sanità, scuola, famiglie e istituzioni, promuovendo una responsabilità educativa condivisa.

E proprio di educazione si parlerà nel primo appuntamento, dal titolo “Il coraggio di educare”, in programma alle ore 21 all’Auditorium della Fondazione in via Sant’Eufemia 12: interverrà, in dialogo con il giornalista Gaetano Rizzuto, il pedagogista Daniele Novara, fondatore e direttore del Centro PsicoPedagogico. Diverse le tematiche al centro dell’incontro, dal rapporto tra clima familiare e benessere psicologico, al cambiamento del ruolo dei genitori, fino ai nuovi modelli educativi e alle loro criticità, in una riflessione finalizzata a comprendere l’importanza di regole chiare e relazioni stabili e offrire strumenti per una genitorialità autorevole e responsabile.

La rassegna gode del patrocinio di Provincia e Comune di Piacenza, della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), della Regione Emilia Romagna, dell’Ausl di Piacenza e dell’Associazione Genitori per Piacenza.

Questi i successivi appuntamenti

21 OTTOBRE, ore 21

A SCUOLA PER IMPARARE A VIVERE

MILENA SANTERINI – Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano

PIERPAOLO TRIANI – Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza

Moderatrice NICOLETTA BRACCHI – Responsabile relazioni Esterne Gruppo Libertà

Analizzare le attuali difficoltà educative nel contesto scolastico attuale, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli insegnanti come figure educative e promuovere alleanze efficaci.

Focus

La scuola come contesto educativo e non solo istruttivo

Inclusione fraintesa come rinuncia alle regole

Il rapporto scuola–famiglia

Il tema dell’autorevolezza e della delegittimazione dell’autorità docente

Costruire la giusta distanza educativa

4 NOVEMBRE, ore 18

IL DISAGIO GIOVANILE COME PROBLEMA SANITARIO DELLA COMUNITA’

ALBERTO PELLAI – Medico, psicoterapeuta, ricercatore. Università degli Studi di Milano

Moderatore FILIPPO MULAZZI – Giornalista Ilpiacenza.it

Leggere il disagio giovanile in una prospettiva sanitaria e sociale integrata per promuovere il lavoro di rete tra sanità, scuola, famiglia e società

Focus

Aumento di ansia, depressione, autolesionismo e disturbi del comportamento

Abuso di sostanze, violenza, illegalità

Prevenzione ed intervento tempestivo

Il ruolo del medico di famiglia, del pediatra e dei servizi territoriali

Medicalizzazione del disagio e limiti dell’approccio solo clinico

18 NOVEMBRE, ore 21

LE REGOLE PER EDUCARE LA LIBERTA’

GHERARDO COLOMBO – Ex magistrato, giurista, saggista e scrittore

ELENA PASSERINI – Filosofa, formatrice del Centro PsicoPedagogico

Moderatore CARLANDREA TRISCORNIA – Direttore di Piacenzaonline

Comprendere l’impatto del contesto sociale sul benessere emotivo e comportamentale, riflettere sui modelli culturali proposti ai giovani, riaffermare

il valore delle regole, dei limiti e della responsabilità personale, riconoscere il ruolo educativo della sanzione nei comportamenti illeciti e violenti.

Focus

Erosione del concetto di responsabilità personale

Individualismo, prestazione e fragilità narcisistica

Il rapporto tra giovani, regole e responsabilità

Normalizzazione della trasgressione

Il ruolo dei social network e della cultura digitale

9 DICEMBRE, ORE 21

LO SPORT OLTRE L’AGONISMO

DAMIANO TOMMASI – Sindaco di Verona, già calciatore professionista, presidente

Associazione Italiana Calciatori

LUCIA CASTELLI – Psicopedagogista, insegnante, formatrice

Moderatore GIAN LUCA ROCCO – Direttore di Libertà

Valorizzare lo sport come strumento di sviluppo emotivo e relazionale, promuovere modelli sportivi orientati alla crescita e non solo alla performance, rafforzare la collaborazione tra famiglie, società sportive e scuola.

Focus

Lo sport come contesto educativo e di prevenzione del disagio

Il valore della disciplina, dell’impegno e della gestione della sconfitta

Il ruolo educativo dell’allenatore

I rischi: eccesso di competizione, pressione dei genitori, abbandono sportivo