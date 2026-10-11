Il 12 ottobre al PalabancaEventi lezione di educazione finanziaria con Pinosa

Ottobre è il mese dedicato nel nostro Paese all’educazione finanziaria. E Banca di Piacenza – da sempre attiva con molteplici iniziative atte a far crescere nella popolazione in generale e nei propri clienti in particolare, la conoscenza degli strumenti finanziari – promuove per lunedì 12, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, una lezione dell’esperto Gabriele Pinosa, ospite abituale del popolare Istituto di credito. “Tecnofeudalesimo: come i giganti della tecnologia stanno ridisegnando il potere globale”: questo il tema della relazione che sarà tenuta dal presidente di Go-Spa Consulting.

Gabriele Pinosa, laureato in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari all’Università Cattolica di Milano, lavora nel settore finanziario dagli inizi degli anni Novanta. Dopo una lunga esperienza nel gruppo UBI, dal 2003 si occupa dell’analisi di scenario e dei suoi impatti sul sistema finanziario. Collabora con la rivista specializzata “Investimenti finanziari” e, nel 2008, ha pubblicato il volume “Macroeconomia e mercati finanziari”, Luca Angelucci Editore. È stato membro del Consiglio di Amministrazione di Retelit Spa, prima in rappresentanza delle minoranze e poi come presidente, oltre che Ceo e board member di aziende in Italia, Austria e Regno Unito. E’ socio fondatore ed Amministratore Unico di Go-Spa consulting srl. Attivo da anni come formatore esterno per Borsa Italiana – oltre che per gruppi bancari, assicurativi e finanziari, tra i quali Banca di Piacenza – è presente su alcuni canali televisivi (RAINEWS24 e ClassCNBC) con interventi sull’analisi dello scenario macroeconomico e sulle prospettive dei mercati finanziari.

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).