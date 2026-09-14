Milestone Live Club 2026/2027 dal 4 ottobre al 20 febbraio

Dopo una breve pausa estiva il Milestone Live Club di Piacenza riapre le porte alla musica dal vivo con una nuova stagione di concerti, appuntamenti e progetti dedicati al jazz e alle sue molteplici espressioni.

Il nuovo calendario conferma la vocazione del Piacenza Jazz Club: essere un luogo di ascolto, incontro e condivisione, capace di accogliere musicisti affermati, giovani talenti, progetti originali e diverse generazioni di pubblico.

Una stagione da vivere come sempre rigorosamente dal vivo, tra concerti, jam session e occasioni di approfondimento, nel segno della qualità musicale e dell’attenzione verso la scena jazzistica italiana e internazionale.

Milestone Live Club 2026/2027

PROGRAMMA AUTUNNO – INVERNO

OTTOBRE

INAUGURAZIONE

Domenica 4 ottobre ore 18:00

ARBENZ X OSBY / MOUTIN / MOUTIN

“Sonic Organism”

Greg Osby (sax)

Michel Moutin (pianoforte)

François Moutin (basso)

Florian Arbenz (batteria)

Interi € 20 – Soci PCJC € 15 – under 25 € 10

Sabato 10 ottobre ore 21:30

DELL’ANNA QUARTET feat. MAURO NEGRI

“Shōjin”

Mauro Negri (clarinetto, sax)

Luca Dell’Anna (pianoforte)

Alessandro Fedrigo (basso elettrico)

Luca Colussi (batteria)

Domenica 18 ottobre ore 18.00

VLADIMIR KOSTADINOVICH “IRIS” QUINTET feat. JOE LOCKE

”Iris European Tour”

Joe Locke (vibrafono)

Alex Sipiagin (tromba)

Tony Lakatos (sax tenore)

Joshua Ginsburg (contrabbasso)

Vladimir Kostadinovich (batteria)

Interi € 15 – Soci PCJC € 12 – under 25 € 10

Sabato 24 ottobre ore 21:30

In collaborazione con il Conservatorio “G. Nicolini”

OMAGGIO A SHEILA JORDAN

Attilio Zanchi (contrabbasso)

studenti del Dipartimento di Jazz del Conservatorio “G. Nicolini”

Domenica 25 ottobre ore 18:00

XY QUARTET

Nicola Fazzini (sax alto)

Alessandro Fedrigo (basso elettrico)

Saverio Tasca (vibrafono)

Luca Colussi (batteria)

Sabato 31 ottobre ore 21:30

SPIRITUS SPIRITUS TRIO

Tino Tracanna (sax tenore e soprano)

Michel Godard (tuba, serpentone)

Francesco D’Auria (batteria, percussioni)

Interi € 15 – Soci PCJC € 12 – under 25 € 10

NOVEMBRE

Sabato 7 novembre ore 21:30

ENRICO PIERANUNZI plays

“Morricone”

Enrico Pieranunzi (pianoforte)

Interi € 15 – Soci PCJC € 12 – under 25 € 10

Domenica 15 novembre ore 17:00

SWINGIN’ SUNDAY

solo su prenotazione

Interi € 15 – Soci PCJC € 12 (prima consumazione inclusa)

Giovedì 19 novembre ore 21:00

JEREMY PELT IS 50 TOUR

“Woven”

Jeremy Pelt (tromba)

Jalen Baker (vibrafono)

Mykhailo Mendelenko (chitarra)

Leighton Harrell (basso)

Jared Spears (batteria)

Interi € 20 – Soci PCJC € 15 – under 25 € 10

Sabato 28 novembre ore 21:30

JAVIER GIROTTO – CLAUDIO VIGNALI

“Argentalia”

Javier Girotto (sax)

Claudio Vignali (pianoforte)

DICEMBRE

Sabato 5 dicembre ore 21:30

CHRISTOPH IRNIGER TRIO & LOREN STILLMAN

Christoph Irniger (sax tenore)

Loren Stillman (sax alto)

Raffaele Bossard (basso)

Ziv Ravitz (batteria)

Interi € 15 – Soci PCJC € 12 – under 25 € 10

Sabato 12 dicembre ore 21:30

“ANDY WARHOL È A CASA CHE MI ASPETTA”

Letture a cura di Elisabetta Balduzzi e Umberto Petrin

Conducono: Elisabetta Balduzzi (direttrice delle edizioni Libreria Ticinum) e lo scrittore Guido Conti

A seguire, festa disco a cura del dj Marco Canevari

Venerdì 18 dicembre ore 21:30

GLI AUGURI DELLA MSOM

Sabato 9 gennaio 2027 ore 21:30

DA DEFINIRE

Sabato 16 gennaio 2027 ore 21:30

BUON COMPLEANNO PIACENZA JAZZ CLUB!

Sabato 23 gennaio 2027 ore 21:30

ANTONIO FARAO’ TRIO

Antonio Faraò (pianoforte)

Yuri Goloubev (contrabbasso)

Ruben Bellavia (batteria)

Interi € 15 – Soci PCJC € 12 – under 25 € 10

Domenica 31 gennaio 2027 ore 18:00

ANTONELLO SALIS – CLAUDIO VIGNALI

Antonello Salis (fisarmonica)

Claudio Vignali (pianoforte)

Sabato 6 febbraio 2027 ore 21:30

MUSIC OF PAUL MOTIAN PROJECT

Samuel Blaser (trombone)

Walter Donatiello (chitarra)

Bruno Chevillon (contrabbasso)

Ramòn Lòpez (batteria)

Interi € 15 – Soci PCJC € 12 – under 25 € 10

Sabato 13 febbraio 2027 ore 21:30

FINALE CONCORSO BETTINARDI SOLISTI

Sabato 20 febbraio 2027 ore 21:30

FINALE CONCORSO BETTINARDI GRUPPI