Attraverso il Novecento, un percorso in dieci tappe con Lucia Pini alla Ricci Oddi dal 15 ottobre al 22 aprile

11 Ottobre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Attraverso il Novecento, un percorso in dieci tappe con Lucia Pini alla Ricci Oddi dal 15 ottobre al 22 aprile

Riprendono il 15 ottobre gli incontri di argomento storico – artistico tenuti dalla direttrice Lucia Pini presso la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi.

Dopo l’itinerario dedicato all’Ottocento dello scorso anno, saranno i linguaggi artistici del Novecento a essere protagonisti dei prossimi appuntamenti. Si comincia con Parigi e Vienna ai primi del secolo per attraversare i linguaggi delle avanguardie, soffermarsi sull’arte tra i due conflitti mondiali per poi incontrare i movimenti e le ricerche che hanno caratterizzato il secondo dopo guerra, approdando infine all’avvento della cultura postmoderna che segna l’argomento conclusivo di questo itinerario.

L’intreccio tra linguaggi diversi – dalle arti figurative, al cinema alla moda – sarà uno dei tratti caratterizzanti gli incontri che condurranno i partecipanti a muoversi tra Europa e Stati Uniti, alla scoperta di ricerche e sperimentazioni attraverso le quali il Novecento ha espresso sé stesso e la propria complessità. Il programma affianca a uno sguardo ampio e panoramico focus tematici e affondi dedicati ad alcuni dei protagonisti della scena artistica.

La proposta, aperta a tutti, non richiede alcuna conoscenza pregressa e coinvolgerà i partecipanti in letture guidate delle opere d’arte per esercitare capacità di guardare, curiosità e attenzione. Gli incontri, della durata di un’ora, si terranno al giovedì alle 17:30 presso la Sala Conferenze della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi.

Si comincia giovedì 15 ottobre per proseguire attraverso dieci appuntamenti sino a giovedì 8 aprile. Il costo di partecipazione è di 3 € a incontro.

ProgAttraverso il Novecento alla Ricci Oddi: il programma

  • 15 ottobre, ore 17:30
    Parigi e Vienna all’inizio del Novecento 
  • 29 ottobre, ore 17:30
    La rivoluzione cubista
  • 5 novembre, ore 17:30
    L’avanguardia futurista
  • 26 novembre, ore 17:30
    Le vie dell’astrattismo
  • 10 dicembre, ore 17:30
    Ironia e sogno: arte Dada e Surrealismo
  • 28 gennaio, ore 17.30
    Arte in Germania tra le due guerre
  • 18 febbraio, ore 17:30
    Dopo il secondo conflitto mondiale: Stati Uniti ed Europa
  • 4 marzo, ore 17:30
    Anni sessanta e Pop Art
  • 8 aprile, ore 17:30
    Ricerche e sperimentazioni artistiche negli anni settanta del Novecento
  • 22 aprile, ore 17:30
    Gli anni ottanta: l’avvento del Postmoderno

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