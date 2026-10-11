Attraverso il Novecento, un percorso in dieci tappe con Lucia Pini alla Ricci Oddi dal 15 ottobre al 22 aprile

Riprendono il 15 ottobre gli incontri di argomento storico – artistico tenuti dalla direttrice Lucia Pini presso la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi.

Dopo l’itinerario dedicato all’Ottocento dello scorso anno, saranno i linguaggi artistici del Novecento a essere protagonisti dei prossimi appuntamenti. Si comincia con Parigi e Vienna ai primi del secolo per attraversare i linguaggi delle avanguardie, soffermarsi sull’arte tra i due conflitti mondiali per poi incontrare i movimenti e le ricerche che hanno caratterizzato il secondo dopo guerra, approdando infine all’avvento della cultura postmoderna che segna l’argomento conclusivo di questo itinerario.

L’intreccio tra linguaggi diversi – dalle arti figurative, al cinema alla moda – sarà uno dei tratti caratterizzanti gli incontri che condurranno i partecipanti a muoversi tra Europa e Stati Uniti, alla scoperta di ricerche e sperimentazioni attraverso le quali il Novecento ha espresso sé stesso e la propria complessità. Il programma affianca a uno sguardo ampio e panoramico focus tematici e affondi dedicati ad alcuni dei protagonisti della scena artistica.

La proposta, aperta a tutti, non richiede alcuna conoscenza pregressa e coinvolgerà i partecipanti in letture guidate delle opere d’arte per esercitare capacità di guardare, curiosità e attenzione. Gli incontri, della durata di un’ora, si terranno al giovedì alle 17:30 presso la Sala Conferenze della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi.

Si comincia giovedì 15 ottobre per proseguire attraverso dieci appuntamenti sino a giovedì 8 aprile. Il costo di partecipazione è di 3 € a incontro.

ProgAttraverso il Novecento alla Ricci Oddi: il programma

15 ottobre, ore 17:30

Parigi e Vienna all’inizio del Novecento

Parigi e Vienna all’inizio del Novecento 29 ottobre, ore 17:30

La rivoluzione cubista

La rivoluzione cubista 5 novembre, ore 17:30

L’avanguardia futurista

L’avanguardia futurista 26 novembre, ore 17:30

Le vie dell’astrattismo

Le vie dell’astrattismo 10 dicembre, ore 17:30

Ironia e sogno: arte Dada e Surrealismo

Ironia e sogno: arte Dada e Surrealismo 28 gennaio, ore 17.30

Arte in Germania tra le due guerre

1 8 febbraio, ore 17:30

Dopo il secondo conflitto mondiale: Stati Uniti ed Europa

Dopo il secondo conflitto mondiale: Stati Uniti ed Europa 4 marzo, ore 17:30

Anni sessanta e Pop Art

Anni sessanta e Pop Art 8 aprile, ore 17:30

Ricerche e sperimentazioni artistiche negli anni settanta del Novecento

Ricerche e sperimentazioni artistiche negli anni settanta del Novecento 22 aprile, ore 17:30

Gli anni ottanta: l’avvento del Postmoderno

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