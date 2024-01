“Marcovaldo, un racconto per immagini”, mostra aperta fino al 27 gennaio alla Biblioteca Passerini Landi

Inaugura mercoledì 10 gennaio alle 18, negli spazi espositivi al piano terra della Biblioteca Passerini Landi, la mostra “Marcovaldo, un racconto per immagini”, visitabile sino al 27 gennaio negli orari di apertura della struttura. Nell’occasione, interverranno la curatrice Elisa Bozzi e l’artista Chiara Belloni, autrice delle tavole realizzata appositamente per celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino, nell’ambito del progetto “Qui e altrove” che riunisce numerose iniziative legate a questo anniversario così significativo per la storia della letteratura e della cultura italiana.

La mostra racchiude i lavori creati da Chiara Belloni con tecnica mista, utilizzando materiali di recupero da vecchi libri – altrimenti destinati al macero – che richiamano gli anni ‘60 e ‘70 e grandi artisti di ogni epoca; proprio per questa connotazione, nell’ottobre 2023 le tavole sono state esposte per la prima volta presso la libreria Bookbank, dove la presenza caratterizzante di libri d’epoca si lega indissolubilmente al materiale prevalente usato per le opere.

In un affettuoso omaggio a Calvino, rivivono nella mostra di Chiara Belloni i singoli episodi del ciclo letterario di Marcovaldo, le cui avventure si svolgono sul piano spaziale in una città mai chiamata per nome, sebbene ispirata a Torino e Milano, articolandosi sotto il profilo temporale lungo le quattro stagioni, che si avvicendano nei racconti.