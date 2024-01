“Tra sogn e realtä l’e mei scappä”, in scena al Teatro President il 27 gennaio

Sabato 27 gennaio alle ore 21 al Teatro President sarà in scena, per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani, la compagnia teatrale CANTIERE SIMONE WEIL a.p.s. che ” debutterà “, in vernacolo piacentino, con la commedia “Tra sogn e realtä l’e mei scappä”, tratta dalla pièce “Classe di ferro” del commediografo piemontese Aldo Nicolaj, con la regia di Guido Lavelli.

Rassegna dialettale realizzata grazie al sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Banca di Piacenza e il Patrocinio del Comune di Piacenza.

In scena tre noti autentici attori dialettali Giorgio Molinaroli, Luigi Pastorelli e Anna Maria Figliossi. La commedia affronta l’immane tragedia quotidiana degli anziani, anzi dell’ingombro delle persone anziane… dure a morire. Accade tutto in un parco pubblico dove si incontrano due vecchietti dal carattere opposto. Ai due si unisce una maestra in pensione rimasta nubile e con il rimpianto di non aver avuto figli. L’amicizia a tre prosegue con dialoghi realisti, a volte anche esilaranti. Nel quadretto di amicizia affettuosa e cameratesca incombe però una “minima questione familiare”, una questione pratica, piccola a secondo dal punto di vista: i figli di uno dei due uomini vogliono trasferire il genitore in una casa di riposo. La tragedia sembra inevitabile, ma l’amico trova la soluzione…….!

Si tratta di un pezzo di teatro che consegna a tutti noi una splendida parabola sulla vita.

Posto unico non numerato € 12 – Soci Famiglia Piasinteina € 5 – Under 18 gratuito

Prevendita: City Bar di Via Manfredi 33 da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19

Info e prenotazioni: tel. 351 8728156 da lunedì a Sabato dalle 15 alle 19